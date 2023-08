Nasdaq 100, perspectiva do TQQQ ETF à medida que o índice de medo e ganância aumenta

As ações de tecnologia americana tiveram um bom desempenho este ano, à medida que a mania da inteligência artificial (IA) ganhou força. Como resultado, o índice Nasdaq 100, altamente tecnológico, subiu mais de 40%, enquanto o ETF ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) subiu mais de 50%.

Índice de medo e ganância sobe

As ações de tecnologia superaram as ações de valor este ano, principalmente por causa do crescimento da IA. Essa tendência empurrou algumas das maiores empresas de IA, como Nvidia, Microsoft e Apple, para níveis bem mais altos.

Ao mesmo tempo, há uma esperança persistente de que o Federal Reserve comece a girar em breve. Essa visão é corroborada pelos dados recentes da inflação americana, que revelaram que o núcleo da inflação ao consumidor caiu de 4,8% em junho para 4,7% em julho.

Um olhar mais atento aos números da inflação mostrou que, excluindo a habitação, a tendência foi melhor do que o esperado. Portanto, a maioria dos analistas acredita que o Fed atingiu a taxa terminal enquanto tenta engendrar um pouso suave.

Todos esses fatores levaram à ganância no mercado. O índice de medo e ganância moveu-se para a zona de ganância de 65. O momento do mercado, a força do preço das ações e a amplitude do preço das ações mudaram para a zona de ganância, enquanto a demanda por títulos podres passou para a ganância extrema.

A demanda de porto seguro está na área de medo, enquanto a volatilidade do mercado e as opções de venda e compra estão em neutro. As ações de tecnologia prosperam quando há ganância no mercado.

Ainda assim, há preocupações sobre o índice Nasdaq 100. A primeira é sobre o potencial de mercado para IA. Embora empresas como Nvidia e Microsoft tenham investido pesadamente em IA generativa, ainda não está claro como elas ganharão dinheiro. Alguns analistas estão chamando isso de bolha da IA.

A outra preocupação é a avaliação dos principais compostos do Nasdaq 100. Por exemplo, a Apple agora está avaliada em mais de US$ 3 trilhões, apesar de seu crescimento lento. Também é difícil justificar a avaliação de US$ 1 trilhão da Nvidia.

Previsão do índice Nasdaq 100

O gráfico diário mostra que o índice Nasdaq 100 tem uma forte tendência de alta nos últimos meses. Permaneceu acima das médias móveis de 50 e 100 dias. Mais recentemente, formou um padrão de bandeira de alta inclinado, o que é um sinal positivo.

O índice está em um nível importante, já que esse preço foi o ponto mais alto em março. Portanto, suspeito que o índice Nasdaq 100 continuará subindo nas próximas semanas, com o nível inicial a ser observado na alta acumulada no ano de US$ 16.000.

Nesse caso, além de comprar os ETFs comuns da Nasdaq como Invesco QQQ e QQQM, faz sentido alocar uma pequena parcela de sua carteira em TQQQ. O TQQQ é um fundo altamente alavancado que tende a superar o QQQ quando as coisas estão indo bem.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.