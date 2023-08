Cisco Systems Inc (NASDAQ: CSCO) saltou 3,0% em horas estendidas depois de relatar um quarto trimestre forte devido a um aumento sequencial de 30% nos pedidos de produtos.

Cisco emite orientação conservadora

Sua orientação para o ano inteiro, porém, não foi particularmente empolgante. A Cisco agora espera que sua receita caia entre US$ 57 bilhões e US$ 58,2 bilhões no ano fiscal de 2024, em US$ 4,01 a US$ 4,08 de lucro ajustado por ação.

Em comparação, os analistas estavam em US$ 58,3 bilhões e US$ 4,04 por ação, respectivamente. Chuck Robbins – o CEO da Cisco Systems disse em um comunicado de imprensa hoje:

Estamos vendo uma demanda sólida, ganhando participação de mercado e inovando em áreas-chave como IA, segurança e nuvem. Esse impulso nos dá confiança em nossa capacidade de capturar as muitas oportunidades que temos pela frente.

Observe que a empresa de tecnologia de comunicação digital é conhecida por ser conservadora ao projetar seu desempenho para o ano inteiro.

Números notáveis no relatório de lucros do quarto trimestre da Cisco

O lucro líquido foi de US$ 3,96 bilhões, contra US$ 3,56 bilhões do ano anterior

O LPA ajustado também melhorou significativamente de 83 centavos para US$ 1,14

A receita aumentou 16% ano a ano, para US$ 15,2 bilhões

O consenso do FactSet foi de US$ 1,06 por ação sobre receita de US$ 15,05 bilhões

Na quarta-feira, a Cisco Systems Inc também anunciou 39 centavos por ação de dividendo trimestral. De acordo com seu CFO Scott Herren:

A transformação de nosso modelo de negócios impulsionou um crescimento de dois dígitos em receita de software, ARR de produto e RPO total, levando a maior visibilidade e previsibilidade.

A receita da Cisco de segmentos individuais

Outros números notáveis no comunicado de imprensa de ganhos incluem um crescimento anualizado de 20% acima do esperado na receita de “Produtos”. O chefe de finanças acrescentou:

Estamos comprometidos em expandir a alavancagem operacional e aumentar o retorno para os acionistas no longo prazo.

A multinacional arrecadou US$ 3,55 bilhões de “Serviços” em seu trimestre recém-concluído – alta de 4,0%. Sua margem bruta também melhorou em 280 pontos base, chegando a 64,1%.

Wall Street atualmente tem uma classificação consensual de “excesso de peso” nas ações da Cisco, que agora subiu quase 20% em relação à baixa do ano até o momento.

