Os ETFs VOO e SPY recuaram: comprar na baixa ou vender na baixa?

O Vanguard S&P 500 (VOO) e o SPDR S&P 500 (SPY) recuaram nas últimas semanas, à medida que os investidores adotam um sentimento de risco. O VOO recuou para US$ 406,5, enquanto o fundo SPY caiu para US$ 443.

É seguro comprar este mergulho?

VOO e SPY são os maiores fundos que acompanham o desempenho do índice S&P 500. Como tal, os dois fundos têm uma correlação próxima e normalmente se movem na mesma direção.

Os dois fundos recuaram recentemente em meio a crescentes preocupações sobre as economias dos EUA e da China. Na terça-feira, conforme escrevi aqui , a China publicou números econômicos fracos, levando mais analistas a rebaixar suas estimativas.

Esses números coincidiram com a dura retórica sobre a China de Washington. Republicanos e alguns democratas argumentaram que as recentes sanções de Joe Biden não vão longe o suficiente.

Portanto, é provável que a maioria das empresas americanas tenha dificuldades para fazer negócios na China, seus principais mercados. Algumas das principais empresas do S&P 500, como Apple, Nvidia e Tesla, fazem muitos negócios na China.

Também há riscos na economia americana. Na semana passada, a Moody’s rebaixou o rating de vários bancos regionais. Também colocou vários grandes bancos como o Northern Trust e o State Street em análise para rebaixamentos.

Agora, a Fitch alertou que vai rebaixar os bancos americanos, incluindo blue chips como o JP Morgan. Recentemente, rebaixou a classificação de crédito americana de AAA para AA+.

Além disso, existem riscos sobre algumas partes da economia. Embora as vendas no varejo dos EUA tenham aumentado, há preocupações de que isso desacelere à medida que as pessoas com empréstimos estudantis começarem a pagá-los. Em um comunicado na quarta-feira, a Target decidiu reduzir suas perspectivas por causa desses temores. Suas vendas líquidas caíram 4,9%, para US$ 24,8 bilhões.

Os investidores também estão preocupados com a avaliação de várias empresas. Na terça-feira, avisei que a avaliação da Nvidia estava ficando fora de controle.

previsão VOO ETF

O gráfico diário mostra que o VOO ETF está em tendência de queda nos últimos dias. Apesar da liquidação, as ações permanecem acima da média móvel de 50 dias, o que é um sinal positivo. Também está acima da linha de tendência ascendente mostrada em verde.

O MACD também se moveu para baixo à medida que as duas linhas se aproximam do nível neutro. Portanto, acredito que os fundos VOO e SPY se recuperarão nas próximas semanas e testarão novamente a alta acumulada no ano de $ 422,45. No curto prazo, as ações provavelmente sofrerão alguma volatilidade, o que pode levar a um novo teste de US$ 400.

