É por isso que os preços de ApeCoin, Zilliqa, Sei, Sui e Solana estão caindo

Os preços das criptomoedas estavam no vermelho na manhã de sexta-feira, com preocupações e uma sensação de medo se espalhando no mercado. O Bitcoin caiu abaixo do importante suporte em US$ 28.000 e atingiu uma baixa de vários meses de US$ 26.000. A maioria das altcoins, incluindo ApeCoin, Zilliqa, Bitcoin Cash, Sui e Solana, também despencaram.

Preços SEI, Zilliqa, Solana

Os riscos da China permanecem

As criptomoedas não foram os únicos ativos no vermelho. As ações americanas caíram fortemente na quinta-feira, com o Dow Jones caindo mais de 300 pontos e o Nasdaq 100 caindo mais de 110 pontos.

Na Ásia, o Hang Seng estava prestes a entrar em um mercado de baixa depois que Evergrande entrou com pedido de proteção contra falência em Nova York. O pedido marcou uma grande queda de uma prestigiosa empresa chinesa que começou em 2021.

A Evergrande não é a única grande empresa a entrar em colapso. A Country Garden, uma incorporadora imobiliária igualmente grande, também alertou sobre suas finanças, com perdas no primeiro semestre subindo para mais de US$ 7,5 bilhões.

A China é um mercado importante em todos os ativos financeiros. Em ações, a maioria das empresas tem exposição direta ou indireta ao país. Por exemplo, empresas americanas como Tesla e Apple consideram a China como seu principal mercado.

A China baniu as criptomoedas em 2021. No entanto, como escrevi aqui , a China ainda é um grande player no setor de criptomoedas e é o maior mercado para empresas de criptomoedas como Binance e Huobi.

Portanto, o novo normal de fraca produção chinesa e deflação está causando arrepios em todo o mundo.

Venda de títulos dos EUA se intensifica

Bitcoin e altcoins como ApeCoin, Zilliqa e Sui também caíram 4,36%, enquanto os 10 anos subiram para 4,2%. Esses rendimentos saltaram para seus níveis mais altos em mais de uma década. Os preços dos títulos se movem inversamente com o rendimento.

Ao mesmo tempo, as taxas de hipoteca americanas saltaram para o ponto mais alto em mais de 20 anos. Uma provável razão para esse desempenho são as atas do FOMC, que apontavam para outro aumento de juros na próxima reunião em setembro.

Embora os EUA tenham publicado fortes vendas no varejo e dados imobiliários, existe o risco de uma desaceleração agora que a maioria dos americanos está esgotando suas economias em excesso. Milhões de americanos devem começar a pagar seus empréstimos estudantis nos próximos meses.

Mais importante ainda, essas altcoins despencaram depois que o Bitcoin caiu abaixo do importante suporte de US$ 28.000. Como escrevi na quarta-feira, o BTC formou um padrão de topo duplo, que geralmente é um sinal de baixa. Nesse relatório, alertei que a moeda poderia cair para cerca de US$ 25.000.

Portanto, em tudo isso, os investidores em criptomoedas devem se animar, já que outros ativos também estão em colapso profundo. Como tal, eles provavelmente se recuperarão se as ações e os títulos se recuperarem.

