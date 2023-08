Previsão do preço das ações da Adyen: não compre a queda ainda

A liquidação do preço das ações da Adyen (AMS: ADYEN) ganhou força na sexta-feira, à medida que as preocupações com a indústria fintech continuavam. As ações caíram mais de 40% na quinta-feira, depois que a empresa publicou resultados financeiros mais fracos do que o esperado. Esse declínio continuou na sexta-feira, caindo para a mínima de 2020 de € 855.

As preocupações com o crescimento da Adyen permanecem

As empresas de tecnologia financeira estão sob intensa pressão à medida que seu crescimento diminui. Recentemente, escrevemos sobre o PayPal , cujas ações caíram mais de 70% em relação ao seu recorde histórico.

A Adyen, uma empresa que oferece serviços de pagamento, também está enfrentando muita pressão, conforme evidenciado pelos recentes resultados financeiros. Processou € 426 bilhões no primeiro semestre do ano, um aumento de 23% em relação ao mesmo ponto em 2022.

Ao mesmo tempo, sua receita líquida aumentou 21%, para € 739 milhões, enquanto o EBITDA caiu 10%, para € 320 milhões. A empresa citou sua massa salarial crescente para essa compressão de margem. Comprometeu-se a continuar aumentando sua força de trabalho, pois os negócios ainda estão crescendo.

A Adyen também citou os difíceis fatores macro para seu baixo desempenho. Por exemplo, a administração citou o aumento das taxas de juros, o que levou muitas empresas a priorizar a otimização de custos.

Os investidores estão começando a se preocupar se a Adyen – e empresas como o PayPal – devem atrair uma avaliação premium. No caso da Adyen, a empresa está avaliada em mais de € 26,7 bilhões. Se a receita da empresa aumentar 20%, ela gerará mais de € 2,6 bilhões este ano, depois de faturar € 2,49 bilhões em 2022.

O outro desafio é que a tendência de crescimento da Adyen provavelmente será um pouco lenta no futuro. Por um lado, a maioria das grandes empresas já tem seus fornecedores. Os maiores provedores são Square, PayPal e Stripe.

Além disso, há o desafio de que os gastos do consumidor diminuirão à medida que as taxas de hipoteca e de juros do cartão de crédito aumentarem.

Previsão do preço das ações da Adyen

O gráfico semanal mostra que o preço das ações da Adyen esteve em forte tendência de baixa nas últimas semanas. Moveu-se abaixo do suporte importante em € 1.138, o nível mais baixo em 20 de junho. As ações recuaram abaixo das médias móveis de 50 semanas.

O Índice de Força Relativa (RSI) da Adyen moveu-se abaixo do nível de sobrevenda de 30. Portanto, há uma probabilidade de que as ações continuem caindo à medida que os vendedores visam o próximo nível de suporte chave em € 573, o nível mais baixo em 29 de setembro. Um movimento acima da resistência em € 1.138 invalidará a visão pessimista.

