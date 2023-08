Previsão do preço do ouro enquanto China e Arábia Saudita despejam títulos do Tesouro dos EUA

O preço do ouro continuou sua tendência de queda na segunda-feira, enquanto a turbulência no mercado de títulos continuava. O par XAU/USD caiu para a mínima de 1.880, o nível mais baixo desde 14 de março. Ele caiu mais de 9,3% em relação ao nível mais alto deste ano.

China e Arábia Saudita estão despejando USD

O preço do ouro esteve sob intensa pressão nos últimos meses, mesmo com os desafios no mercado de títulos continuando. Os rendimentos dos títulos, que se movem inversamente aos preços, saltaram para o nível mais alto em mais de uma década.

O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu para 4,346%, o nível mais alto desde 2007, já que os investidores previram que o Fed continuará subindo as taxas de juros. O rendimento dos títulos de 30 anos saltou para o ponto mais alto desde 2012.

Notavelmente, o preço do ouro lutou mesmo depois de algumas notícias importantes sobre a economia americana. Enquanto o déficit orçamentário do país está subindo, alguns dos principais compradores da dívida americana estão reduzindo sua participação.

A China, o segundo maior detentor da dívida dos EUA, reduziu sua participação ao nível mais baixo em mais de 14 anos. Ele agora detém cerca de US$ 850 bilhões em dívidas dos EUA, abaixo de seu recorde histórico de mais de US$ 1,2 trilhão.

A Arábia Saudita também está despejando títulos do Tesouro dos EUA. Vendeu títulos no valor de mais de US$ 3 bilhões em julho, o terceiro mês consecutivo. Atualmente, detém US$ 108 bilhões. Esses países agora estão transferindo esses fundos para outros ativos, incluindo ouro. Outros notáveis compradores de ouro são os bancos centrais da Turquia e da Índia.

Os governos estão cada vez mais preocupados com os EUA à medida que os riscos geopolíticos aumentam. Por exemplo, há preocupações de que os EUA possam congelar seus fundos, como fizeram com a Rússia no início da guerra na Ucrânia.

Além disso, eles estão assustados com a recente decisão da Fitch de reduzir a classificação de crédito dos EUA de AAA para AA-. A dívida dos EUA deu um salto acentuado nos últimos anos e os analistas esperam que a situação piore. Todos esses fatores são otimistas para o ouro, que é visto como um porto seguro.

Previsão do preço do ouro

O gráfico diário mostra que o preço do ouro esteve em forte liquidação nos últimos meses. Agora cruzou o importante nível de suporte em $ 1.957, o nível mais alto em 3 de fevereiro. Ele também ficou abaixo da importante média móvel de 50 dias e do suporte crucial em US$ 1.892.

O índice de força relativa (RSI) e o oscilador estocástico caíram. Portanto, as perspectivas para o preço do ouro são de baixa, com o próximo nível de suporte importante em US$ 1.800. No longo prazo, no entanto, o ouro provavelmente se recuperará à medida que a demanda dos bancos centrais se recuperar.

