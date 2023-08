Avaliação do BNB curiosa à medida que os problemas aumentam para a Binance

O token nativo do ecossistema Binance, BNB, está sendo negociado no menor nível em um ano.

O token caiu 30% no último mês, à medida que passa de uma crise para outra. O país sofreu ainda mais pressão esta semana, em meio a uma reportagem publicada no Wall Street Journal sobre alegações de que estaria violando as sanções russas. Isso segue uma investigação do Departamento de Justiça iniciada em maio.

Não ajudar na situação foi uma questão separada em relação a um tweet errôneo da Binance dizendo que os depósitos e retiradas em euros haviam sido suspensos. O parceiro bancário europeu da Binance, PaySafe, esclareceu que as transações estariam de facto disponíveis até 25 de setembro, após o qual o apoio à Biannce será retirado após uma “revisão estratégica”.

Publicamos uma análise do BNB no mês passado, onde nos concentramos nas inúmeras bandeiras vermelhas com o token e também na exchange mais ampla.

Não vamos repetir todos os detalhes aqui, mas o resultado final é que este é um token para o qual a liquidez do buyside é baixa e cuja exchange conectada é uma caixa preta de mistério. Como já dissemos muitas vezes antes, não há qualquer prova de que a Binance esteja envolvida em algo sinistro, mas é aí que também reside o problema – também não há prova do contrário.

Isto se deve à total falta de divulgações financeiras e/ou auditorias. Nada é mais evidente disso do que o notável tweet do CEO Changpeng Zhao abaixo. Após o colapso da FTX em novembro, o escrutínio recaiu sobre a Binance para ser mais transparente. A bolsa respondeu publicando um relatório de “comprovação de reservas”, embora não tenha feito menção a passivos. A solução de Zhao? Para “perguntar por aí”.

yes, but liabilities are harder. We don't owe any loans to anyone. You can ask around. — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) December 7, 2022

A ironia disso não passou despercebida a muitos – uma comunidade criptográfica forçada a confiar nos tweets de um CEO sobre uma bolsa opaca, apenas algumas semanas depois de um certo Sam Bankman-Fried twittar “Os ativos FTX estão bem” em relação à sua própria bolsa.

Novamente, não há provas de que algo feio esteja acontecendo na Binance, e a comparação com a FTX não precisa ser feita, mas a semelhança em relação à transparência (ou a falta dela) é notável. Nos termos mais simples possíveis: esta é uma empresa para a qual é impossível fazer uma avaliação financeira porque a informação simplesmente não existe.

Amontoando questões legais

É claro que há motivos cada vez maiores para suspeitar; as últimas notícias sobre o DoJ e as sanções russas são um exemplo disso. Há outra investigação do DoJ já em andamento, enquanto há um processo da SEC levantando acusações que vão desde manipulação de volume e negociação contra clientes até violação de regulamentos de KYC, AML e valores mobiliários.

Voltando especificamente ao BNB, o token teve um desempenho extremamente bom em comparação com a maioria das altcoins. Até o processo em junho, ele estava superando o Bitcoin durante o mercado baixista (retirado do início de 2022), apesar do fato de a maioria das altcoins terem sofrido perdas muito maiores do que a maior criptomoeda do mundo – como tende a acontecer em retrações do mercado.

Isso levanta a questão: por quê? E também volta ao ponto acima em relação à liquidez compradora. Quem está comprando este token?

Dê uma olhada no que aconteceu com a Binance no ano passado:

Processo da SEC com múltiplas acusações

Processo CFTC

Várias investigações do DoJ

Colapso no volume de negociação em todo o mercado

Desligamento do stablecoin BUSD (embora emitido pela Paxos, mas da marca Binance)

Colapso criptográfico mais amplo

E depois de todos esses eventos, o BNB está negociando mais ou menos estável no mesmo período?

A tokenomics, a pouca liquidez, as intermináveis questões jurídicas e as perspectivas gerais incertas tornam o BNB um investimento incrivelmente difícil de defender. Sua avaliação atual ainda é vertiginosa, com um valor de mercado de US$ 33 bilhões, ficando atrás apenas do Bitcoin, Ethereum e Tether.

Como sempre dizemos, não há nada que comprove quaisquer suspeitas em torno do BNB ou da Binance. Tudo poderia ser perfeitamente honesto. Mas há muitos problemas surgindo, e o maior problema de todos é que também não há nada que prove que eles estão errados.

Esta é uma bolsa “sem sede”, sem auditoria e que controla a quarta maior criptomoeda do mercado. Tenha cuidado, isso é tudo – diríamos que faça a sua própria diligência, mas isso não é possível neste caso.

