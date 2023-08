Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google News para notícias de última hora >

As ações da Nvidia Corp (NASDAQ: NVDA) saltaram quase 10% em horas estendidas depois que a gigante dos semicondutores relatou seus resultados financeiros para o segundo trimestre que ultrapassaram as estimativas de Street.

As perspectivas da Nvidia deixaram o consenso a quilômetros de distância

Copy link to section

Mais importante ainda, a fabricante de chips divulgou orientações de receitas para o trimestre atual que superaram o consenso em cerca de US$ 3,5 bilhões.

A Nvidia agora prevê que sua receita de impressão será de US$ 16 bilhões no terceiro trimestre – um aumento de 170% ano após ano. No Yahoo Finance Live, Angelo Zino – analista sênior da CFRA Research disse hoje:

Seu mercado endereçável está crescendo exponencialmente não apenas em 2023, mas nos próximos anos, acreditamos que essa tendência continuará à medida que uma porcentagem maior do mercado de servidores se tornar impulsionada pela IA.

As ações da Nvidia subiram mais de 250% no acumulado do ano.

Os ventos favoráveis da IA continuam a ajudar a Nvidia

Copy link to section

A Nvidia atribuiu a força em seu trimestre recentemente concluído a um crescimento anualizado de 171% na receita de data centers, para US$ 10,32 bilhões.

Esse segmento inclui os chips H100 e A100, essenciais para a inteligência artificial. De acordo com Zino do CFRA:

A Nvidia será a empresa mais importante para a civilização porque todas as empresas, direta ou indiretamente, estarão expostas à Nvidia e dependerão dela até certo ponto nos próximos cinco a dez anos.

Suas receitas de jogos e automotivas também aumentaram 22% e 15% anualmente, conforme comunicado à imprensa. Wall Street atualmente tem uma classificação consensual de “compra” para as ações da Nvidia.

Instantâneo dos ganhos da Nvidia no segundo trimestre

Copy link to section

Ganhou US$ 6,19 bilhões em relação aos US$ 656 milhões do ano anterior

O lucro por ação disparou de 26 centavos para US$ 2,48

EPS ajustado impresso a US$ 2,70 de acordo com o comunicado à imprensa

A receita mais que dobrou ano a ano, para US$ 13,51 bilhões

O consenso foi de US$ 2,09 por ação e receita de US$ 11,22 bilhões

Observe que a Nvidia Corp também autorizou US$ 25 bilhões em recompra de ações na quarta-feira. O analista da CFRA Research concluiu:

Acreditamos que a demanda continua a superar a oferta. Quando você pensa em alguns dos grandes provedores de nuvem, isso não será algo de um ou dois trimestres. Este será um processo plurianual. As pressões competitivas não constituem um risco importante.

Save