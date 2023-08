O mercado de criptomoedas subiu 1,3% na manhã de quinta-feira, refletindo os ganhos observados em Wall Street em meio a apostas cada vez mais positivas dos participantes do mercado. O impulso parece ter se refletido na pré-venda do Chancer ($CHANCER), que deve atingir US$ 1,7 milhão.

Os preços das criptomoedas refletem Wall Street, Bitcoin testa US$ 26,5 mil

Quarta-feira viu um relatório de lucros de grande sucesso da Nvidia Corp (NASDAQ: NVDA), com a reação nas negociações após o expediente catapultando as ações do gigante dos semicondutores para cima. A expectativa em torno de Wall Street fez com que o S&P 500 e o Nasdaq fechassem mais de 1% acima.

O mercado de criptomoedas também registrou ligeiros ganhos, com o Bitcoin subindo para mais de US$ 26.500 nas negociações da manhã de quinta-feira. A ação dos touros do BTC também foi replicada em todo o mercado de altcoin, à medida que os preços do Ether subiram para perto de US$ 1.700. Solana liderou o top 10 de moedas com ganhos de mais de 4,5% em 24 horas depois que Solana Pay anunciou a integração com Shopify.

Enquanto isso, Chancer pretende atingir US$ 1,7 milhão arrecadado, já que o preço de pré-venda parece subir 9%.

Chancer busca revolucionar uma indústria

Chancer é uma nova plataforma de apostas descentralizada com lançamento previsto para o primeiro trimestre de 2024, introduzindo uma virada de jogo na indústria de apostas e jogos de azar.

Conforme destacado em seu whitepaper, Chancer está procurando aproveitar os benefícios da tecnologia blockchain para oferecer aos apostadores uma rede de apostas sociais descentralizada, desprovida das limitações das casas de apostas centralizadas. Os usuários da nova plataforma de apostas peer-to-peer poderão criar, compartilhar e ganhar com suas próprias apostas personalizadas.

O ecossistema será impulsionado pelo token $CHANCER, cuja utilidade incluirá um sistema de recompensas e “staking” para proporcionar renda passiva aos detentores. Muitos investidores estão considerando a oportunidade de comprar $CHANCER a preços baixos em antecipação à sua possível aceitação.

A pré-venda, acessível aqui, tem despertado grande interesse antes do lançamento do token em exchanges descentralizadas e centralizadas.

$CHANCER atingirá US$ 1 em 2024?

Prevê-se que o mercado de previsão cresça rapidamente nos próximos anos. As estimativas mostram que o mercado global de apostas esportivas crescerá de US$ 83 bilhões para mais de US$ 167 bilhões até 2030. É provável que Chancer responda por uma grande parte desse tamanho de mercado, dada a potencial curva de adoção de sua revolucionária plataforma de apostas baseada em blockchain.

Isso pode significar demanda e possível aumento de preço para $CHANCER. Conforme observado anteriormente, o preço do token está preparado para saltar de US$ 0,011 na atual fase de pré-venda para US$ 0,012 e, eventualmente, para US$ 0,021. Se as condições macro se alinharem para um mercado altista, as metas de preços em 2024 poderão incluir US$ 1.

No entanto, é bom notar a imprevisibilidade dos mercados, especialmente da nascente indústria de criptomoeda.

O que provavelmente aumentará o preço de $CHANCER?

Um sentimento otimista nos mercados de ativos de risco aumentou as apostas para uma mudança de alta para o Bitcoin e outras criptomoedas. De acordo com analistas da Pantera Capital, existem vários potenciais catalisadores positivos para o preço do BTC.

Isso inclui o próximo halving da criptomoeda de referência, previsto para 20 de abril de 2024, clareza regulatória e uma possível vitória para a Ripple e para a indústria mais ampla de criptomoedas.

Em seu artigo ‘Um cisne negro **positivo**‘ publicado na quarta-feira, a Pantera declara que uma repetição do desempenho histórico do Bitcoin, como observado antes e depois de sua redução pela metade da recompensa em bloco, poderia levar os preços a atingirem $35.000 antes do halving, antes de dispararem para $148.000 diante da pressão de compra após o halving.

A aprovação do ETF à vista da BlackRock e uma possível vitória do XRP contra a SEC podem aumentar o impulso positivo, não apenas para o Bitcoin, mas para todo o mercado de criptografia. O BTC disparando para um novo recorde histórico e o mercado mais amplo de ativos digitais subindo pode ser a configuração perfeita para $CHANCER no segundo semestre de 2024.

