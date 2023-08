Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google News para notícias de última hora >

Kimco Realty Corp (NYSE: KIM) afirma que comprará a peer RPT Realty (NYSE: RPT) por US$ 2,0 bilhões, incluindo dívidas. As ações deste último subiram 20% no momento da escrita.

Acordo da Kimco avalia ações da RPT com prêmio

O acordo com todas as ações que deverá ser concluído no início de 2024 se traduz em US$ 11,34 por ação ou 0,6049 ações da Kimco Realty para cada ação da RPT.

Os conselhos de ambas as empresas já aprovaram a transação. Conor Flynn – o CEO da Kimco Realty disse hoje em um comunicado à imprensa :

Esta transação representa uma oportunidade para aprofundarmos nossa presença nos principais mercados costeiros e do Cinturão Solar. Aproximadamente. 70% do portfólio da RPT está alinhado com nossos principais mercados estratégicos.

A Kimco espera que a fusão aumente imediatamente os seus fundos operacionais. As ações do fundo de investimento imobiliário comercial também estão no verde na segunda-feira.

Kimco adicionará 56 shopping centers ao seu portfólio

Observe que o acordo anunciado está sujeito às condições habituais de fechamento, incluindo a aprovação dos acionistas. De acordo com Brian Harper – CEO da RPT Realty:

Acreditamos que o alinhamento com a Kimco é do melhor interesse dos nossos stakeholders, dadas as múltiplas sinergias que podem ser realizadas como uma empresa combinada.

Os acionistas da Kimco deterão 92% da empresa conjunta que deverá comandar uma capitalização de mercado de cerca de US$ 13 bilhões e seu portfólio adicionará outros 56 shopping centers ao ar livre após a conclusão do negócio.

No mês passado, a Kimco Realty Corp disse que sua receita operacional líquida nas mesmas propriedades aumentou 2,3% ano a ano no segundo trimestre deste ano.

