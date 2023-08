Memecoins ultrapassam stablecoins como USDC e USDT em taxas de gás – dados

Os dados de distribuição de taxas da Santiment mostram uma tendência interessante no mundo criptográfico, já que alguns memecoins ultrapassam stablecoins estabelecidos, como USDC e USDT no uso de gás. Santiment acrescentou que a negociação especulativa resulta neste evento incomum. No entanto, o que está por trás do aumento nas taxas de gás entre os tokens meme?

Taxas de gás memecoins disparadas

🐶😺🐸 According to @santimentfeed metrics tracking of fee distributions among assets, several #memecoins have been surpassing $USDT and $USDC in gas consumption as of late. This highly uncommon occurrence happens when traders are trading speculatively. https://t.co/O35jJvtKpo pic.twitter.com/bMKDQu5nwX — Santiment (@santimentfeed) August 28, 2023

A alta volatilidade, que desencadeia especulação entre os participantes do mercado, pode ter aumentado as taxas do gás nas memecoins. Ativos temáticos como Shia Inu dominaram recentemente esta tendência.

Os entusiastas aguardavam muito a solução de escalonamento L2, o lançamento do Shibarium, esperando recuperações de preços do alt. No entanto, desafios iniciais, como problemas de produção de blocos, catalisaram quedas de preços e deixaram os participantes questionando o potencial do Shibarium.

Shiba Inu permanecerá no radar dos traders esta semana, à medida que os desenvolvedores relançaram com sucesso o Shibarium. Invezz.com explicou por que o SHIB poderia manter uma postura positiva nas próximas sessões.

O primeiro token meme, Dogecoin, também sofreu volatilidade flutuante e taxas de gás, muitas vezes iniciadas pelos comentários de Elon Musk. Recentemente, o DOGE despencou para US$ 0,07529 em agosto de 2023, antes de voltar para US$ 0,061963, confirmando as ações de preços selvagens e a natureza especulativa das criptomoedas temáticas. O alt mudou de mãos em US$ 0,06307 até o momento.

Pepe Coin é outro token meme que está ganhando popularidade, com as ações dos desenvolvedores aumentando o interesse no altcoin. O PEPE dominou as tendências após a notícia de que sua equipe transferiu impressionantes 16 trilhões de moedas para bolsas para venda.

🐸 If you are riding the wave of #memecoins during these uncertain market conditions, #Pepecoin has quickly become the top trending #crypto topic this weekend. Former team members are accused of removing $16M. Expect even more high volatility than usual. https://t.co/iQLD7h224s pic.twitter.com/UOR4sTcWwv — Santiment (@santimentfeed) August 27, 2023

Pepe Coin foi negociada a US$ 0,0000008379 durante esta publicação e permaneceu preparada para mais volatilidade de preços no futuro.

Transações aceleradas aumentam o consumo de gás

Na verdade, os tokens meme atraem comerciantes experientes e novatos devido aos potenciais lucros rápidos. No entanto, esta percepção aumenta os riscos e as transações, levando ao aumento do consumo de gás. Além disso, esses ativos são suscetíveis a ações de preços significativas.

Ativos temáticos como Dogecoin, Shiba Inu e PEPE atraem investidores pela possibilidade de lucros rápidos em pouco tempo. Isso aumenta as transações, traduzindo-se no aumento do uso de gás. Elementos como notícias de última hora, endossos de celebridades e humor geral do mercado impactam os movimentos de preços dessas criptomoedas.

