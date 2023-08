A inteligência artificial tem potencial para ser tão importante quanto a própria Internet, diz Barry Glassman – o fundador e presidente da Glassman Wealth Services.

IA é uma tecnologia verdadeiramente transformadora

Espera-se que a IA como mercado cresça a uma taxa composta anualizada de quase 37% entre agora e o final desta década. Em uma entrevista recente à CNBC, Glassman disse:

A inteligência artificial tem o potencial de transformar todas as empresas. Acredito que a IA será tão transformadora quanto a própria Internet. Vai haver uma transformação assim como aconteceu com a Internet.

Curiosamente, ele considera possível que os atuais players de nicho acabem não sendo os vencedores mais notáveis a longo prazo, assim como aconteceu com a Cisco, que foi um grande investimento na internet por alguns anos até que outros a superassem.

Simplificando, a inteligência artificial continuará a crescer rapidamente e provavelmente terá espaço para todos – seja uma empresa focada na tecnologia ou uma empresa não tecnológica; um player de nicho ou um projeto emergente como Shiba Memu.

Shiba Memu integra IA ao marketing

Shiba Memu é uma plataforma lançada recentemente que explora a magia que a inteligência artificial pode trazer ao mundo do marketing.

Essa solução de IA auto-promocional pode se adaptar a uma variedade de aplicações práticas. Em um whitepaper disponível em seu site, Shiba Memu se autodenomina uma “potência de marketing” e se vangloria da capacidade de lidar com uma carga de trabalho equivalente a 100 agências de marketing.

Mas o que torna este projeto singularmente fascinante é que ele é alimentado por “SHMU” – uma moeda meme nativa própria.

Note que as moedas de meme foram um mercado de 20 bilhões de dólares no ano passado, em comparação com praticamente nada no início da pandemia. Além da inteligência artificial, esse é outro mercado em rápido crescimento do qual o Shiba Memu quer se beneficiar.

Para mais detalhes sobre como adicionar Shiba Memu ao seu portfólio, visite o site aqui.

O preço do SHMU aumenta a cada 24 horas

SHMU – a moeda meme nativa que está atualmente em pré-venda é diferente de seus pares em dois aspectos principais.

Primeiro, seu preço aumenta a cada 24 horas. Por exemplo, o token está custando US$ 0,023 no momento da escrita e o próximo aumento em seu preço está programado para cerca de 16 horas a partir de agora. Em segundo lugar, SHMU terá uma utilidade real assim que o Shiba Memu lançar seu tão aguardado painel de IA no último trimestre deste ano.

Espera-se que o referido lançamento aumente a demanda e, posteriormente, resulte em valorização dos preços. Mesmo sem o painel, tem havido imenso interesse na moeda SHMU. Apenas em cerca de dois meses de pré-venda, o meme token já arrecadou mais de US$ 2,3 milhões.

Após a pré-venda, Shiba Memu será listado nas exchanges focadas em criptomoedas que normalmente geram mais demanda e, portanto, podem ajudar a aumentar ainda mais o preço de um SHMU.

Poderia Shiba Memu (SHMU) se beneficiar com cortes nas taxas?

Conforme afirmado anteriormente, Shiba Memu provavelmente se beneficiará à medida que a inteligência artificial e os mercados de moedas meme continuarem a crescer nos próximos anos. No curto prazo, também pode capitalizar vários ventos favoráveis para o espaço criptográfico em geral.

Por exemplo, se a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos acabar aprovando um ETF de Bitcoin à vista, o que muitos acreditam que eventualmente acontecerá, isso impulsionará o interesse institucional em criptomoedas e a SHMU, como componente desse mercado, provavelmente colherá os benefícios disso.

CryptoPRNR – um influenciador que fala sobre ativos digitais – também previu recentemente que a Shiba Memu estará entre as quatro principais criptomoedas esperadas para superar no próximo rali das criptomoedas. A moeda nativa de meme está a caminho de encerrar a pré-venda com um ganho de quase 120% em 1 de setembro.

Por último, embora o presidente do Fed, Jerome Powell, continue a manter viva a possibilidade de novos aumentos das taxas (leia mais), a inflação principal nos Estados Unidos caiu para cerca de 3,0%, o que sugere que o banco central agora está próximo do fim de seu ciclo de aumentos. Uma vez que ele mude de direção, ativos de maior risco como o SHMU podem atrair apostas maiores e, consequentemente, ver uma valorização de preços.

Mais detalhes sobre Shiba Memu e a moeda meme SHMU estão disponíveis no site do projeto aqui.

