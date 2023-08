Perspectiva do S&P 500 após comentários de Powell no simpósio de Jackson Hole

O S&P 500 está de volta ao vermelho no momento em que este artigo foi escrito, depois que o presidente do Fed, Jerome Powell, disse que um novo aumento nas taxas de juros ainda estava sobre a mesa.

Comentários de Powell no simpósio de Jackson Hole

Powell concordou hoje, no simpósio de Jackson Hole, que a inflação desceu acentuadamente desde o seu pico do ano passado – mas enfatizou mais o facto de ainda estar bem acima da sua meta de 2,0%.

Estamos preparados para aumentar ainda mais as taxas, se for apropriado, e pretendemos manter a política num nível restritivo até estarmos confiantes de que a inflação está a descer de forma sustentável em direção ao nosso objetivo.

O presidente Powell reconheceu que também havia o risco de fazer demasiado, mas evitou sequer sinalizar que está a considerar cortar as taxas em breve.

O índice de referência caiu agora cerca de 5,0% em relação ao máximo acumulado no ano.

Art Cashin reage ao discurso do presidente Powell

No S&P 500, o nível a ser observado após os comentários de Powell no simpósio de Jackson Hole é 4.400, de acordo com Art Cashin – Diretor de Operações de Piso do UBS.

Falando à CNBC no “ Squawk on the Street ”, ele também recomendou ficar de olho no rendimento de 10 anos, que subiu para 4,28% na sexta-feira.

O mercado está sendo cauteloso. Eu observaria se há resistência ao ultrapassar o nível de 4.400. Mas se eu tiver apenas um instrumento para analisar, será o rendimento de 10 anos. Isso ditará para onde as coisas vão.

Observe que os preços ao consumidor nos EUA subiram 3,2% no mês passado (leia mais) contra 3,0% em junho.

