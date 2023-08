O S&P 500 está subindo esta manhã, depois que o Bureau of Labor Statistics dos EUA disse que a inflação permaneceu dentro das expectativas em julho.

Emily Roland compartilha sua opinião sobre as ações dos EUA

Em relação ao ano anterior, os preços ao consumidor subiram 3,2% no mês passado, contra 3,3% esperados. Ainda assim, Emily Roland, da John Hancock Investment Management, disse hoje no programa “ Squawk Box ” da CNBC:

Tivemos uma corrida incrível em termos de tomada de risco no trimestre. Assim, algum resfriamento é garantido neste ambiente. Ainda achamos que este é um cenário desafiador [com] mensagens macro mistas.

Ela não vê agora como um momento adequado para fazer apostas mais arriscadas e recomenda que os investidores se atenham a nomes de qualidade e com balanços sólidos. Uma vez que o setor que ela gosta em particular no momento é o da saúde.

O índice de referência subiu quase 20% no ano.

Onde ficou o núcleo da inflação no mês passado?

No mês, os preços ao consumidor subiram 0,2% em julho – em linha com as estimativas do Dow Jones.

O Core CPI (excluindo alimentos e energia) também permaneceu dentro das expectativas no mês passado. Ele subiu 4,7% no ano e 0,2% no mês, contra 4,8% e 0,2% esperados. Ainda assim, Roland disse à CNBC esta manhã:

Existem fatores com os quais precisamos lidar. Ainda temos o impacto defasado de taxas mais altas que provavelmente atingirão a economia. Estamos vendo um crescimento negativo dos lucros em uma base ano a ano, desafios de liquidez.

Em contraste, Stephanie Link, da Hightower, reiterou na semana passada sua visão otimista sobre o mercado de ações dos EUA. O Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) está agendado para sua próxima reunião de política nos dias 19 e 20 de setembro.

