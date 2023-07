O S&P 500 está subindo hoje, depois que o Bureau of Labor Statistics dos EUA disse que o principal índice de preços de gastos com consumo pessoal subiu de acordo com as expectativas em junho.

Stephanie Link continua otimista com as ações

No mês, o indicador de inflação preferido do Fed subiu 0,2% no mês passado.

Excluindo alimentos e energia, o núcleo do PCE registrou alta de 4,1% em relação ao ano passado, em comparação com a estimativa do Dow Jones de 4,2%. Reiterando sua posição positiva sobre as ações hoje, Stephanie Link, da Hightower, disse:

Acho que os dados econômicos dão suporte a um pouso suave, pelo menos por enquanto. O consumidor tem se mostrado resiliente porque os empregos têm sido muito fortes. Os salários estão em alta.

A renda pessoal aumentou 0,3% hoje – ligeiramente abaixo das estimativas. Um aumento de 0,5% nos gastos, no entanto, estava em linha.

A economia dos EUA continua resiliente

Manchete O PCE subiu 3,0% em junho em uma base anualizada – a leitura mais baixa desde março de 2021. No mês, desacelerou ainda mais para 0,2%.

Observe que a economia dos EUA também cresceu 2,4%, acima do esperado, no segundo trimestre. No “ Squawk Box ” da CNBC, Link acrescentou:

44% das empresas relataram até agora, 80% estão superando e crescendo os ganhos gerais em cerca de 3,0%. Isso é muito melhor do que as pessoas pensavam. Temos um longo caminho a percorrer, mas até agora tudo bem.

As notícias do mercado de ações chegam alguns dias depois que o Federal Reserve dos EUA elevou as taxas em mais 25 pontos-base, conforme relatado pela Invezz aqui. O S&P 500 acumula alta de cerca de 20% no ano.