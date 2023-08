CEO do UBS fala sobre integração do Credit Suisse após um forte segundo trimestre

O UBS Group AG (NYSE: UBS) acaba de reportar fortes resultados no segundo trimestre – o primeiro após a aquisição do Credit Suisse por US$ 3,2 bilhões.

CEO Ermotti sobre aquisição do Credit Suisse

Na quinta-feira, o banco de investimento também revelou planos de integrar as operações suíças do Credit Suisse e não desmembra-las como havia considerado anteriormente. Segundo o CEO Sergio Ermotti:

É evidente que estamos a fazer progressos muito bons nos nossos planos de integração. Os clientes permanecem fiéis. Eles entendem a lógica da combinação e estão nos confiando fluxos de entrada muito bons.

O UBS relatou novas entradas líquidas de US$ 16 bilhões no segundo trimestre. Suas ações saltaram mais de 6,0%, para um máximo histórico esta manhã.

UBS revelou planos de corte de empregos

O UBS disse que a fusão resultará na perda de 1.000 empregos. Outros 2.000 também serão cortados de outras empresas do Credit Suisse. No “ Squawk Box Europe ” da CNBC, o Chefe do Executivo acrescentou:

Estamos migrando pessoas e cargos na plataforma UBS. É importante porque uma forma de atingir os nossos objectivos financeiros é reduzir os custos, mas encerrar a infra-estrutura e as entidades jurídicas emergentes.

A multinacional espera agora reduzir custos em colossais 10 mil milhões de dólares até ao final de 2026 e ir além a partir daí.

No mês passado, o UBS rescindiu voluntariamente o acordo que tinha com o governo suíço que visava cobrir potenciais perdas relacionadas com a sua fusão com o Credit Suisse, como Invezz relatou aqui.

UBS relata um grande salto no lucro

O UBS obteve lucro trimestral de US$ 28,9 bilhões, grande parte do qual foi atribuído ao deságio relacionado à aquisição do Credit Suisse. O lucro no trimestre anterior foi de apenas US$ 2,11 bilhões. O CEO Ermotti também disse hoje:

O goodwill negativo é o capital necessário para sustentar 240 mil milhões de activos ponderados pelo risco e os recursos financeiros para passar por uma reestruturação profunda que é necessária no Credit Suisse.

Mas US$ 1,14 bilhão em lucro subjacente antes dos impostos ainda ficou abaixo das estimativas de Street em cerca de US$ 400 milhões, de acordo com o comunicado de imprensa de lucros.

O banco suíço obteve receitas globais de 9,54 mil milhões de dólares – dos quais 497 dólares vieram do Credit Suisse. Wall Street tem atualmente uma classificação consensual de “excesso de peso” no UBS.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.