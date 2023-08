Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google News para notícias de última hora >

O UBS Group AG (NYSE: UBS) encerrou voluntariamente o acordo de ₣ 9,0 bilhões (US$ 10,27 bilhões) com o governo da Suíça que estava em vigor para cobrir possíveis perdas relacionadas à aquisição do Credit Suisse.

Beat Wittman reage aos anúncios na sexta-feira

Copy link to section

O banco de investimentos diz que revisou minuciosamente a carteira de sua adquirida para concluir que o referido acordo de proteção contra perdas não era mais necessário.

Observe que o gigante dos serviços financeiros encerrou o backstop de liquidez de ₣ 100 bilhões do Banco Nacional da Suíça também na sexta-feira. De acordo com Beat Wittmann da Porta Advisors:

O término deste backstop é o momento perfeito. É uma situação vantajosa para o UBS e os políticos suíços. O principal benefício é que eles podem anunciar que o contribuinte está fora do gancho e ganhou dinheiro.

O UBS agora pagará ₣ 40 milhões à Suíça como compensação pela criação do mecanismo.

O que o desenvolvimento de hoje significa para as ações do UBS

Copy link to section

O comunicado de imprensa desta manhã revelou que o Credit Suisse reembolsou ₣ 50 bilhões em empréstimos de emergência de liquidez ao banco central

As ações do banco subiram quase 4,0% na sexta-feira. No “ Street Signs Europe ” da CNBC, Wittman da Porta Advisors também disse hoje:

O preço das ações conta a história. É positivo. Como resultado, acho que o UBS está muito bem posicionado aqui para ganhos adicionais. Tudo depende da administração em termos de execução sobre o próximo desempenho do investimento.

O Swiss National Bank também rescindiu, a pedido do UBS, a linha de crédito que emitiu para o Credit Suisse no início de 2023. O UBS está programado para divulgar seus resultados financeiros do segundo trimestre em 31 de agosto.

Save