FTC autoriza aquisição da Horizon Therapeutics pela Amgen por US$ 28 bilhões

As ações da Horizon Therapeutics PLC (NASDAQ: HZNP) estão sendo negociadas em alta hoje, depois que a FTC permitiu que a Amgen Inc (NASDAQ: AMGN) avançasse com sua aquisição da empresa biofarmacêutica por US$ 27,8 bilhões.

FTC impôs restrições ao acordo Amgen-Horizon

A Amgen espera agora concluir a referida transação – a maior de sempre – no último trimestre deste ano, de acordo com o comunicado de imprensa. No entanto, o “vá em frente” da Comissão Federal de Comércio dos EUA veio com algumas restrições.

Para começar, a Amgen foi impedida de “agrupar” o Krystexxa (tratamento para a gota) e o Tepezza (tratamento para doenças oculares da tiróide) – dois dos medicamentos de crescimento mais rápido da Horizon.

Também será necessária a aprovação da agência governamental para adquirir quaisquer outros tratamentos para gota ou doenças oculares da tireoide – um requisito que permanecerá em vigor até 2032.

As ações da Amgen também ficaram no verde na sexta-feira.

Por que a Amgen está comprando a Horizon Therapeutics?

A Amgen está convencida de que a compra da Horizon Therapeutics (leia mais) ajudará a expandir a sua presença em doenças raras. Reagindo ao desenvolvimento de hoje, seu porta-voz disse:

A Amgen não tem razão, capacidade ou intenção de agrupar [Krystexxa e Tepezza]. O novo acordo não terá impacto nos negócios da Amgen.

A notícia do mercado de ações chega apenas algumas semanas depois de a Amgen ter relatado fortes resultados para o seu segundo trimestre financeiro e ter aumentado a sua orientação para o ano inteiro. Suas ações ainda são negociadas aproximadamente ao mesmo preço com que começaram o ano de 2023.

Observe que a compra da Seagen pela Pfizer, por US$ 43 bilhões, que Invezz relatou aqui, também está sendo revisada pela Comissão Federal de Comércio.

