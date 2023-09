Três conclusões do relatório NFP de agosto

O destaque da última semana de negociação foi o relatório NFP de agosto nos Estados Unidos. Os mercados financeiros movimentaram-se em intervalos apertados até à divulgação do relatório na sexta-feira.

Tudo apontava para um relatório de emprego decepcionante, mostrando que o mercado de trabalho abrandou. Afinal, os dados econômicos relacionados durante a semana surpreenderam negativamente, como mencionado neste artigo aqui.

O número da manchete saiu melhor do que as expectativas – 187 mil contra 169 mil esperados. Contudo, os detalhes do Resumo da Situação do Emprego publicado pelo Bureau of Labor Statistics dos EUA não eram tão bons.

O relatório tem um pouco para todos – tanto touros quanto ursos. Pode-se dizer que foi suficientemente robusto para manter elevadas as probabilidades de outro aumento da Fed. No entanto, também se pode dizer que confirmou que o mercado de trabalho nos EUA abrandou, embora suavemente.

Dados anteriores continuam sendo revisados para baixo

Mais uma vez, os dados anteriores foram revistos para baixo. Mais precisamente, foi o 7º mês consecutivo em que os dados anteriores foram revistos negativamente.

Este ano, o número acumulado de revisões negativas atingiu 355 mil de janeiro a julho. Isto confirma o facto de o mercado de trabalho abrandar.

Taxa de desemprego sobe

Ainda assim, do lado negativo, a taxa de desemprego subiu de 3,5% para 3,8%. Reflete a percentagem de pessoas desempregadas e à procura activa de emprego no mês anterior.

Os participantes no mercado observam atentamente a taxa de desemprego porque esta funciona muitas vezes como um limiar para a Fed. Em ciclos anteriores, o Fed utilizou-o especificamente para sinalizar o fim de um ciclo de flexibilização.

Ao subir, confirma ainda que o abrandamento do mercado de trabalho está a acontecer.

Mais americanos estão procurando trabalho

Do lado positivo, a taxa de participação na força de trabalho subiu. Subiu para 62,8% em agosto, o nível mais alto desde a pandemia de COVID-19.

Isso significa que mais americanos estão procurando trabalho. Mais precisamente, 736 mil entraram no mercado de trabalho, segundo os dados mais recentes.

Resumindo, foi um relatório misto. Por um lado, a taxa de participação na força de trabalho subiu e o número da manchete foi melhor do que as expectativas. Por outro lado, a taxa de desemprego também subiu e os dados do mês anterior foram novamente revistos em baixa.

Como resultado, os mercados reagiram em conformidade. Inicialmente, o dólar americano caiu e as ações avançaram, mas todos os movimentos foram revertidos no final do dia de negociação.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.