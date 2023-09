Preço da Jasmy Coin: cautelosamente otimista como formas de fundo duplo

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google News para notícias de última hora >

O preço da Jasmy Coin manteve-se estável na segunda-feira, à medida que as criptomoedas continuavam a se consolidar. O token estava sendo negociado a US$ 0,0036 na segunda-feira, valor que tem estado nos últimos dias. Este preço está alguns pontos acima da mínima da semana passada de US$ 0,0030.

Os investidores ainda estão com medo

As criptomoedas permaneceram em uma faixa estreita enquanto os investidores refletiam sobre os principais eventos da semana passada na indústria. Como escrevemos aqui , a Securities and Exchange Commission (SEC) sofreu um grande golpe ao perder um caso contra a Grayscale.

A perda ocorreu alguns meses depois que a SEC perdeu outro caso contra a Ripple Labs. Nesse caso, o tribunal decidiu que o XRP não era um título. Portanto, os investidores estão esperançosos de que a SEC não vencerá todos os casos que trouxe visando a indústria.

O preço da Jasmy Coin também reagiu à decisão da SEC de atrasar o processo de aprovação de ETFs à vista por empresas como Blackrock, Invesco e WisdomTree. A SEC acredita que precisa de mais tempo para rever as salvaguardas destas empresas.

A maioria dos analistas acredita que a SEC acabará por aceitar pelo menos um ETF à vista, uma medida que levará a mais entradas de investidores institucionais. Se isso acontecer, alguns analistas, especialmente Tom Lee, da FundStrat, acreditam que o preço do Bitcoin pode subir para US$ 150 mil. Jasmy se beneficiaria se isso acontecesse.

O preço da Jasmy Coin também está oscilando à medida que o volume na indústria de criptografia diminui e o índice de medo e ganância permanece no vermelho. De acordo com a Alternative, o índice criptográfico de medo e ganância está em 40, sinalizando que os investidores ainda estão com medo.

O volume na segunda-feira foi um pouco baixo porque os mercados norte-americanos estavam fechados devido ao feriado do Dia do Trabalho. Esta consolidação provavelmente continuará ao longo desta semana, uma vez que não haverá dados económicos importantes dos EUA ou lucros.

Previsão de preço Jasmy Coin

O gráfico diário mostra que o preço do token Jasmy tem apresentado tendência de baixa nos últimos meses. Encontrou um forte suporte em US$ 0,0030, onde formou um padrão de fundo duplo. Na análise da ação do preço, esse padrão geralmente é um sinal de alta.

Jasmy também está alguns pontos abaixo da linha de tendência descendente que conecta os níveis mais altos desde 20 de maio. Também está consolidando nas médias móveis de 25 e 50 períodos.

Portanto, a perspectiva de Jasmy é neutra. Um rompimento de alta será confirmado se o preço subir acima da linha de tendência descendente. Se isso acontecer, o próximo nível chave a ser observado será de US$ 0,0042, o nível mais alto em 13 de agosto. O ponto de suporte estará no nível de fundo duplo em US$ 0,0030.

