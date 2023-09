Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google News para notícias de última hora >

A indústria de criptomoedas está passando por grandes obstáculos em meio a preocupações regulatórias e monetárias nos Estados Unidos. O Bitcoin permaneceu abaixo de US$ 26.000, enquanto o valor de mercado de todas as moedas ficou preso em US$ 1 trilhão.

A maior preocupação entre os investidores é com as próximas ações da Securities and Exchange Commission (SEC) após perder um importante caso contra a Greyscale na semana passada. Após esta perda, a SEC decidiu adiar as decisões de ETF de empresas como Blackrock e Invesco.

Também existem preocupações sobre as próximas ações do Federal Reserve. Os responsáveis do Fed lamentaram que a inflação continue teimosamente elevada e sugeriram que serão necessários mais aumentos das taxas.

Mesmo que o Fed pause as taxas e as mantenha inalteradas, a realidade é que os fundos de mercado monetário (MMF) e os certificados de depósito estão rendendo mais de 5%. Portanto, muitos investidores estão migrando para esses ativos, frequentemente considerados livres de risco.

A venda de tokens Shiba Memu continua

Existem alguns pontos positivos, apesar do medo contínuo no mercado. Por exemplo, Shiba Memu, uma moeda meme que está por vir, arrecadou mais de US$ 2,4 milhões nos últimos dois meses.

De acordo com seu whitepaper, Shiba Memu pretende ser o próximo grande sucesso na indústria de criptografia. Pretende conseguir isso alavancando os dois principais temas do mercado este ano.

Primeiro, há o tema das moedas meme, que viram muitos tokens como o Pepe se tornarem populares e atingirem avaliações multimilionárias. Seu objetivo é se tornar maior do que outras moedas meme populares, como Shiba Inu e Dogecoin.

Em segundo lugar, Shiba Memu também utiliza tecnologia artificial que criou muitos milionários este ano. A IA até empurrou a Nvidia para se tornar uma empresa de um trilhão de dólares.

Suas ferramentas de IA usarão diversas tecnologias importantes, como processamento de linguagem natural (PNL), análise de sentimento, reconhecimento de imagem e vídeo, análise preditiva, entre outras.

Por exemplo, uma vez que sua tecnologia estiver completa, o Shiba Memu será capaz de fazer marketing por si só. O mais importante é que os detentores de $SHMU poderão ganhar recompensas de staking apenas mantendo o token. Você pode comprar Shiba Memu aqui.

Tokenomia de Shiba Memu

De acordo com o whitepaper, os desenvolvedores criaram 2 bilhões de tokens. 1 bilhão desses tokens foi retirado do mercado. 85% desses tokens estão sendo vendidos em uma pré-venda, com 350 milhões destinados à BNB Chain e 500 milhões ao Ethereum.

Outros tokens serão destinados para fornecer liquidez em exchanges centralizadas e descentralizadas, como Binance e Huobi. Além disso, a equipe reservou alguns tokens para o desenvolvimento da moeda e para a liquidez entre diferentes blockchains.

De acordo com o roteiro, se tudo correr conforme o planejado, o token Shiba Memu será lançado no terceiro trimestre (setembro ou outubro). Ele será então listado nas principais exchanges CEX e DEX no quarto trimestre, enquanto o desenvolvimento continuará.

