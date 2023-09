O maior comércio em 2023 que continua dando

O mercado cambial é conhecido pela sua crescente incerteza e movimentos de mercado não correlacionados. Por outras palavras, é o primeiro mercado a reagir às notícias e eventos que acontecem no mundo e, muitas vezes, fá-lo tão rapidamente que apanha a maioria dos traders de surpresa.

Mas, por vezes, as condições de tendência também podem perdurar no mercado cambial. Por exemplo, o rompimento de alta do EUR/JPY no início deste ano e a tendência que se seguiu.

O rompimento de alta do EUR/JPY começou em 2023

Copy link to section

EUR/JPY começou 2023 em 138 e agora é negociado acima de 158. Este é um movimento impressionante de 20 grandes números (ou seja, um grande número equivale a 100 pontos pips) em todas as contas.

Essas fortes recuperações acontecem quando os participantes do mercado são apanhados de surpresa. Neste caso, não foi apenas a força do USD/JPY, mas também a resiliência do euro que fez o par cruzado subir.

Além disso, olhando o quadro técnico, há espaço para novos avanços.

Uma correção contínua favorece mais alta para o EUR/JPY

Copy link to section

É preciso olhar para o quadro geral para entender completamente o que acontece com o cruzamento EUR/JPY. Mais precisamente, a recuperação que começou nos mínimos de 2020 é apenas o começo de um movimento ainda mais amplo.

Vale a pena mencionar aqui que em 2020, o par EUR/JPY foi negociado abaixo de 116 antes de saltar. Portanto, em apenas três anos, o mercado subiu para mais de 158.

Mas há espaço para mais, conforme indicado pela correção abaixo.

Uma correção contínua em um mercado em alta significa que a 2ª onda termina acima do ponto final da 1ª onda. As correções em execução costumam ser complexas. Neste caso, a estrutura abcxabcde em azul mostra a correção em curso como uma combinação dupla completando a 2ª onda.

O rompimento de alta mencionado no início deste artigo aconteceu em 2023, quando o EUR/JPY quebrou acima da linha de tendência bd. Esse movimento marcou o início da 3ª onda em preto, que deverá superar em muito todos os movimentos anteriores – tanto em distância percorrida como em velocidade.

O que vem a seguir para o EUR/JPY?

Copy link to section

Mais recentemente, o EUR/JPY saltou do suporte dinâmico dado pela borda superior do canal ascendente. É de extrema importância que o mercado se mantenha acima do canal, pois este é um requisito para a ação do preço após uma correção contínua.

Em suma, a recuperação do EUR/JPY não terminou – mal começou em 2023.

Save