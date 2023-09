Preço do açúcar dispara à medida que as preocupações com a oferta continuam

O preço do açúcar continuou a sua recuperação implacável na quarta-feira, em meio a preocupações crescentes sobre o abastecimento da Índia. Dados do TradingView mostram que o preço dos CFDs de açúcar disparou para US$ 27, o nível mais alto desde 16 de maio. Algumas plataformas de negociação negociam no nível mais alto em mais de 9 anos.

Preocupações com o abastecimento de açúcar na Índia

Copy link to section

O açúcar é uma das commodities agrícolas mais importantes do mundo. É consumido direta e indiretamente por bilhões de pessoas todos os dias. O açúcar é utilizado tanto para consumo humano como para energia.

Tal como outros produtos agrícolas, o açúcar enfrenta o impacto das alterações climáticas, com a maioria dos países produtores a registar alguma escassez. Os maiores países produtores de açúcar são Brasil, Índia, Tailândia e China.

Uma preocupação fundamental na cadeia de abastecimento do açúcar é a Índia, que passou por condições climáticas irregulares nos últimos anos. Um relatório recente mostrou que a produção de açúcar da Índia cairá mais de 32,8 milhões de toneladas métricas este ano.

https://www.youtube.com/watch?v=IFEWZBvvRLI

Portanto, os investidores estão preocupados com a possibilidade de a Índia proibir as exportações de açúcar pela primeira vez em sete anos. Se isso acontecer, levará a interrupções substanciais no fornecimento a nível internacional, uma vez que outros países poderão seguir o exemplo.

Os preços do açúcar também se devem à fraca produção na Europa, que atravessa uma grande estação de seca. Esta seca também afetou outros produtos agrícolas como azeite, trigo e óleo de palma.

O preço do açúcar também está subindo à medida que o preço do petróleo bruto se recupera. O Brent, referência internacional, subiu para US$ 90 e alguns analistas alertam que poderá atingir US$ 100 nas próximas semanas.

A subida dos preços do petróleo poderá levar a uma maior procura de açúcar para fins energéticos. Isso acontece principalmente no Brasil, um país que tem uma forte participação no mercado de biocombustíveis.

Olhando para o futuro, o maior catalisador para os preços do açúcar será a decisão da Índia sobre uma eventual proibição. Os comerciantes também prestarão mais atenção à próxima temporada de monções na Índia.

Previsão do preço do açúcar

Copy link to section

Save

Gráfico de açúcar por TradingView

O gráfico diário mostra que o preço do açúcar está em forte tendência de alta há meses. Esta semana, o preço conseguiu transformar o importante nível de resistência de US$ 25,58 em um nível de suporte. O preço saltou acima das médias móveis exponenciais (EMA) de 25 e 50 dias.

Ele também está tentando superar a importante resistência de US$ 26,60, o nível mais alto em 21 de junho. Portanto, a perspectiva para o açúcar é otimista, com o próximo nível importante a ser observado sendo US$ 27,550, o ponto mais alto em 27 de abril.

Save

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.