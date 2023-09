Resumo on-chain: aumento dos detentores de Bitcoin de longo prazo

O Bitcoin tem estado fraco ultimamente. A maior criptomoeda do mundo caiu abaixo de US$ 26.000, sendo negociada no menor nível em 11 semanas.

A queda ocorre em meio a um período de calma incomum nos mercados. Após um salto em meados de junho em meio a uma série de aplicações de ETF, o Bitcoin permaneceu teimosamente oscilando em torno da marca de US$ 29.000/US$ 30.000 até a semana passada.

No entanto, a queda dos preços não afectou uma tendência que parece inexorável neste momento: o crescimento incessante dos detentores de longo prazo.

O gráfico abaixo da Glassnode destaca isso (a Glassnode define os detentores de longo prazo por uma função logística centrada na idade de 155 dias e uma largura de transição de 10 dias). Isso mostra que 14,7 milhões de Bitcoins são agora detidos pela coorte, o que significa 75% do total que circula mais.

Quando olhamos historicamente para os detentores de longo prazo, isto é interessante porque a coorte normalmente cai durante períodos de aumento de preços. Como podemos ver no gráfico a seguir, quando o preço sobe, os detentores de longo prazo caem. Embora a escala logarítmica (necessária ao traçar o preço do Bitcoin até 2010) obscureça um pouco isso, se você olhar para 2023, verá que tanto o preço quanto os detentores de longo prazo estão subindo – um fenômeno diferente dos anos anteriores.

Isso é otimista para o Bitcoin?

A reação instintiva pode ser concluir que isso é otimista para o Bitcoin. Os detentores de longo prazo que acumulam um número crescente de moedas restringirão a oferta disponível e pressionarão o preço para cima.

É claro que isso é parcialmente verdade, mas há outros fatores em jogo aqui. Mencionamos anteriormente que, no passado, o grupo de detentores de longo prazo normalmente caía durante períodos de expansão de preços. Isto faz sentido, uma vez que não só ocorre a realização de lucros, mas o volume de negociação tende a aumentar de forma generalizada durante estes períodos.

Desta vez, no entanto, estamos a ver menos volatilidade, com o aumento de 55% do preço do Bitcoin no acumulado do ano a ocorrer através de um aumento gradual, em vez de picos repentinos, como vimos no passado. O volume de negociação e a liquidez também são extremamente escassos, contribuindo ainda mais para que o Bitcoin permaneça estável e o valor mantido pelos detentores de longo prazo aumente.

Assim, como a maioria das coisas nos mercados, a resposta para saber se isto é altista ou não é mais matizada do que simplesmente declarar “menos oferta, preço sobe”.

Além disso, se olharmos para o número total de endereços activos, o número não mudou muito este ano, dando ainda mais peso à teoria de que, pelo menos em parte, os titulares de longo prazo estão a aumentar porque a actividade diminuiu.

No entanto, ambas as coisas também podem ser verdadeiras. A realidade é que o Bitcoin tem uma oferta limitada e, se houver menos oferta no mercado, o preço pode subir mais facilmente.

Por outro lado, a escassez de liquidez significa que é necessário menos capital para movimentar os preços e, portanto, move-se tanto para o lado positivo como para o negativo e amplificado. Portanto, esta moeda tem dois lados (desculpe o trocadilho).

De qualquer forma, a tendência ascendente no grupo de detentores de longo prazo é interessante de acompanhar. Tem aumentado quase incessantemente há mais de dois anos. O único período de trégua foi no verão de 2022.

Vemos isso no próximo gráfico quando ampliamos. O número de titulares de longo prazo caiu de 13,71 milhões de endereços às vésperas da crise do Terra, em 9 de maio, para 13,39 milhões em 22 de julho, uma queda de 2,3%.

No entanto, mesmo esta queda de 2,3%, no grande esquema das coisas, está longe de ser sísmica. Além disso, a tendência retomou a sua trajetória ascendente desde então.

Será uma tendência interessante para ficar de olho no futuro, seja ela de alta ou espúria.

