As moedas meme continuam a governar o mercado de criptomoedas à medida que desafios como a regulamentação e a turbulência financeira nos EUA prejudicam o espaço dos ativos digitais. Shiba Inu aguarda um avanço impressionante enquanto Shiba Memu mostra impulso futuro.

Shiba Inu está novamente no centro das atenções e os números explicam tudo. O último aumento na volatilidade da altcoin indicou uma possível reversão de tendência. Além disso, o SHIB tem visto um desenvolvimento lucrativo ultimamente, acrescentando otimismo.

A plataforma DeFi ShibaSwap, que hospeda SHIB, BONE e LEASH tem seu valor total bloqueado em US$ 23,4 milhões, um declínio de 10,59% nos últimos sete dias e um aumento de 0,51% em 24 horas. O que isso implica? As mudanças a curto prazo contribuem para a mudança esperada no panorama geral.

Além disso, Shiba Inu exibe um baixo volume de negociação, sinalizando uma recalibração do mercado em meio à crescente volatilidade. A taxa de queima do SHIB aumentou 270% no último dia. A queima de tokens remove a circulação de ativos para diminuir a oferta e aumentar a demanda. O aumento repentino na taxa de queima de Shiba Inu pode levar a criptografia a superar suas restrições atuais.

O que vem a seguir? Os entusiastas podem ter que acompanhar a taxa de queima do Shiba Inu e o volume de negociação como indicadores que podem catalisar um movimento de mercado massivo.

📈LONG: #SHIBUSDT $SHIB by altFINS



Shiba Inu (SHIB) Trend Reversal confirmed. Potential swing entry @$0.000008 w/upside target to $0.000010 & 200-day Moving Average. Pullback could be attractive entry. pic.twitter.com/kjxwNuYNGy — Crypto | ChartMonkey (@chartmonkie) September 2, 2023

Um analista destacou que a alternativa confirmou reversões de tendência e qualquer retrocesso pode apresentar um nível de entrada atraente.

Shiba Memu – revolucionando o mercado de moedas meme

Shiba Memu é um novo token de meme que atraiu players do mercado devido às suas características poderosas. O token impulsionado por IA combina blockchain e inteligência artificial para garantir uma utilidade enorme para os usuários.

Shiba Memu (SHMU) continua a atrair a atenção dos investidores, já que muitos veem o ativo como a próxima grande novidade no setor de criptomoedas. A altcoin combina inovações líderes – blockchain e IA. A fusão resulta em projetos de criptografia cruzados que atraem entusiastas da inteligência artificial e traders de criptomoedas.

Você deve investir no Shiba Memu?

O projeto Shiba Memu provavelmente manterá sua postura otimista, proporcionando retornos substanciais aos seus seguidores. O ativo está cada vez mais atraindo discussões na comunidade como uma das principais altcoins com oportunidades lucrativas.

Embora se assemelhe à maioria das criptomoedas temáticas, dependendo de sua aparência atraente e tendências para chamar a atenção, o Shiba Memu vai além de um simples meme adorável sem utilidade.

Shiba Memu obteve altos lucros durante sua pré-venda, sinalizando a confiança dos investidores antes mesmo de seu lançamento oficial ao público. O preço da altcoin tem aumentado em $0,000225 diariamente desde o lançamento de sua Oferta Inicial de Moedas (ICO) a US$ 0,01125.

Com a maioria das pessoas dentro e fora do mundo das criptomoedas ficando cada vez mais interessadas no impressionante potencial da IA, o Shiba Memu provavelmente dominará a indústria nos próximos tempos. Você pode encontrar mais informações em seu site oficial.

