USD/ARS: Eis por que o peso argentino foi para o abismo

O peso argentino tornou-se inútil, colocando a segunda maior economia da América do Sul num risco substancial. De acordo com o TradingView, a taxa de câmbio USD/ARS está sendo negociada no máximo histórico de 350. A taxa do mercado negro, que é a que a maioria das pessoas e empresas no país usa, disparou para mais de 700.

Gráfico USD/ARS

Por que o peso argentino despencou

Há diversas razões pelas quais o peso argentino caiu para um mínimo histórico. Primeiro, a Argentina há décadas fornece subsídios aos seus residentes. Estes subsídios levaram a um enorme défice orçamental, obrigando o governo a contrair empréstimos locais e estrangeiros e a imprimir enormes somas de dinheiro.

Em segundo lugar, ao contrário da maioria dos países ocidentais, o governo é o maior empregador do país. O emprego público aumentou mais de 34% desde 2011. A implicação é que a maior parte das receitas fiscais do governo vai para os salários do sector público em vez de para o desenvolvimento.

Terceiro, a Argentina tem milhares de milhões de dólares em dívidas com o FMI. O país deve ao FMI mais de 33 mil milhões de dólares, o maior do mundo. O desafio dos empréstimos do FMI é que devem ser pagos em moeda estrangeira, especialmente em dólares americanos.

Num país onde o peso argentino se tornou inútil, ter acesso a dólares é uma tarefa difícil. Isto explica porque é que o país entrou em incumprimento várias vezes.

Portanto, o governo impôs regulamentações cambiais substanciais que dificultam a atração de investimentos estrangeiros pela Argentina.

Por exemplo, os exportadores de soja são obrigados a pagar um imposto de 33%, o que elimina os incentivos aos agricultores para cultivarem. Como resultado, os dados mais recentes mostram que a produção de soja da Argentina tem vindo a cair.

A Argentina também cobra enormes impostos de outras empresas que lidam com dólares americanos. Esta é uma das razões pelas quais as vastas reservas de cobre do país ainda não estão a ser exploradas.

O ARS pode ser salvo?

Todos estes factores levaram a uma falta geral de confiança no peso argentino. Hoje, muitas pessoas transferiram suas poupanças para a segurança do dólar americano. Muitos deles estão usando o mercado negro para ter acesso a esses dólares e depois guardá-los em casa.

Portanto, sem confiança, há uma probabilidade de que o valor do peso argentino continue a cair nos próximos anos. As moedas alcançam o seu valor a partir da confiança entre investidores e residentes.

Ao mesmo tempo, o principal candidato presidencial deu a entender que trabalhará para dolarizar a economia e livrar-se do banco central. Estas acções também levarão a uma maior fraqueza do peso.

