Fed pode ter terminado de aumentar as taxas: Nick Timiraos

As notícias do fim de semana de que o Banco do Japão poderá aumentar as taxas assim que o final do ano desencadearam uma diferença mais baixa nos pares JPY. Alguns deles já fecharam a lacuna, mas o caos produzido no início da semana de negociações ofuscou outra notícia importante, desta vez vinda dos Estados Unidos.

Um artigo no Wall Street Journal escrito no fim de semana por Nick Timiraos sugeriu que o Fed pode ter terminado de aumentar as taxas. Implica que a Fed está no bom caminho para efectuar uma mudança importante na sua política monetária.

É importante notar que Nick Timiraos é o único jornalista que o Fed utilizou para vazar informações para testar os mercados. No passado, tudo o que Nick escreveu sobre a próxima medida do Fed revelou-se preciso e movimentador do mercado.

Então, o que Nick Timiraos escreveu desta vez e por que os mercados não se moveram?

Nick Timiraos sugere que o Fed pode não aumentar mais as taxas

Nick destaca três pontos essenciais no artigo que os traders não podem ignorar. Primeiro, o Fed fará uma pausa em setembro.

A decisão só será tomada na próxima semana e ainda há muito tempo até lá. Mesmo que os participantes do mercado inclinem-se para uma pausa, o artigo confirma que a Fed não aumentará a taxa em Setembro.

Em segundo lugar, o artigo sugere que a razão para a Fed fazer uma pausa é que a inflação mostra sinais de rápido declínio. Esta é uma informação crítica a ser considerada à luz dos dados do IPC de agosto, previstos para amanhã.

Terceiro, e talvez o ponto mais crítico, é que o Fed analisará atentamente os próximos dados para considerar se são necessários mais aumentos ou não. Isto é algo novo, visto que os mercados precificaram mais um aumento das taxas em 2023.

Então, por que os mercados não se moveram?

Eles mudaram se considerarmos a reação à entrevista do Governador do Banco do Japão no fim de semana. Só não sabemos se essa medida também foi uma reação ao artigo de Timiraos.

Resumindo, ambos os eventos do fim de semana poderiam ter movimentado os mercados por conta própria. Os comerciantes descobrirão qual deles já está precificado amanhã, após a divulgação do relatório de inflação.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.