Perspectiva do rublo (USD/RUB) antes da decisão da taxa do Banco da Rússia

A taxa de câmbio USD/RUB recuou nos últimos três dias consecutivos, à medida que os preços do petróleo bruto se recuperaram. O par caiu para 93,48 na terça-feira, muito abaixo da alta acumulada no ano de 102,16.

Decisão do Banco Central da Rússia

Copy link to section

A taxa de câmbio do dólar americano em relação ao rublo russo recuou devido ao aumento do preço do petróleo bruto. O Brent, referência internacional, subiu para US$ 90, enquanto o West Texas Intermediate (WTI) saltou para US$ 87. Da mesma forma, os Urais da Rússia, a referência do país, subiram acima dos 60 dólares por barril.

O preço do petróleo bruto aumentou devido às ações da Rússia e da Arábia Saudita para aumentar os preços. Os dois países, que são estados membros da OPEP+, decidiram continuar com os 1,3 milhões de cortes diários na oferta. O seu objetivo é garantir que os preços permaneçam num nível elevado por mais tempo.

https://www.youtube.com/watch?v=0XRctd-eFqY&pp=ygUOY3J1ZGUgb2lsIGNuYmM%3D

A Rússia beneficia dos elevados preços do petróleo, uma vez que conduz a mais divisas. Embora os países ocidentais tenham sancionado a Rússia, o país ainda vende milhões de barris de petróleo todos os dias.

A taxa de câmbio USD/RUB também recuou depois de o Banco da Rússia ter dito que iria descarregar 150 mil milhões de rublos antes do pagamento de Eurobonds agendado para o próximo mês.

Olhando para o futuro, haverá dois catalisadores importantes para a taxa de câmbio do USDRUB. Primeiro, como escrevi aqui, os EUA publicarão os dados mais recentes do índice de preços ao consumidor (IPC) na quarta-feira. Espera-se que estes números mostrem que a inflação do país aumentou ligeiramente em agosto. Os dados serão divulgados uma semana antes da decisão do Federal Reserve da próxima semana.

Em segundo lugar, o Banco Central da Rússia concluirá a sua reunião na sexta-feira e apresentará a sua decisão. Economistas consultados pela Reuters esperam que o banco central decida manter as taxas de juros inalteradas em 12%. Recentemente, elevou as taxas de forma acentuada, numa decisão não programada, à medida que o rublo russo despencava.

Análise técnica USD/RUB

Copy link to section

Save

Gráfico USD/RUB por TradingView

A taxa de câmbio USD/RUB caiu nos últimos dias. Esta liquidação ocorreu depois que o par testou novamente o importante nível de resistência em 100. Uma rápida olhada mostra que ele testou novamente a média móvel de 50 dias, que é um nível de suporte importante. Também testou novamente a parte superior do indicador da nuvem Ichimoku.

Portanto, a perspectiva para o par ainda é otimista, com o nível inicial a ser observado em 100. Uma quebra acima desse preço fará com que ele teste novamente a máxima acumulada no ano de 102,53. O cenário alternativo é onde o par cai e testa novamente o suporte em 90.

Save

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.