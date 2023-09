Citi anuncia maior reorganização desde crise financeira global

O Citigroup Inc (NYSE: C) está em foco esta manhã depois de anunciar uma organização corporativa que espera melhorar a responsabilidade e agilizar a tomada de decisões.

Citi está se dividindo em cinco linhas de negócios

O banco de investimento multinacional será agora composto por cinco divisões principais, contra duas até agora. Jane Fraser – a CEO do Citigroup disse hoje em um comunicado à imprensa :

Estou determinado a que o nosso banco atinja todo o seu potencial e estamos a tomar decisões ousadas para cumprir os nossos compromissos com todos os nossos stakeholders.

O Citigroup confirmou que a reestruturação considerada a maior desde a crise financeira global cortará empregos, mas não revelou exatamente quantos por enquanto. O banco tinha uma força de trabalho de 240 mil pessoas no final de junho – um aumento de 4,0% em relação ao ano passado.

Suas ações tiveram desempenho bastante inferior ao de seus pares nos últimos meses e agora caíram 20% em relação ao máximo acumulado no ano.

Todas as divisões se reportarão à CEO Jane Fraser

O Citigroup também começou a procurar um novo chefe para liderar seu banco corporativo e de investimento – uma das cinco divisões anunciadas na quarta-feira. De acordo com a CEO Jane Fraser:

Estas mudanças eliminam a complexidade desnecessária em todo o banco… tudo com o objetivo de cumprir as nossas metas de médio prazo e a nossa transformação.

Todas as cinco divisões se reportarão diretamente a ela, acrescentou o comunicado de imprensa.

As notícias do mercado de ações chegam cerca de um mês antes do Citi divulgar seus resultados financeiros do terceiro trimestre. O consenso é que ela ganhará US$ 1,3 por ação, contra US$ 1,5 por ação há um ano.

