O preço das ações da Nio está em risco, pois a estratégia de crescimento da Europa enfrenta ventos contrários

O preço das ações da Nio (NYSE: NIO) caiu mais de 2,27% no pré-mercado, à medida que as preocupações com o mercado europeu continuavam. As ações recuam para US$ 10,28, muito abaixo da alta do mês passado de US$ 16,15. Outras empresas como Li Auto, Byd e Xpeng também recuaram.

Investigação de subsídios europeus

A Nio e outras empresas chinesas de veículos elétricos enfrentam inúmeros desafios. Por exemplo, o número de empresas de veículos eléctricos no país caiu de mais de 500 há alguns anos para cerca de 100 hoje.

Um dos maiores desafios é que o mercado chinês está agora saturado, com empresas como a Byd vendendo milhões de carros todos os anos. Como resultado, a maioria das empresas, incluindo as poderosas Tesla, Nio e Li Auto, tomaram medidas para reduzir os preços.

Portanto, grande parte dessas empresas está voltando seu foco para o mercado internacional. Eles começaram a instalar fábricas em alguns países do Sudeste Asiático. A maioria destas empresas visa agora o vasto mercado europeu para alcançar o crescimento.

A Nio recebeu licença para vender os seus veículos na Europa em 2022 e está agora a construir uma fábrica para fabricar estes veículos. Mais recentemente, a Volkswagen fez parceria com a Xpeng, numa tentativa de impulsionar o seu mercado chinês e vice-versa.

O principal catalisador para o recuo do preço das ações da Nio foi um anúncio da União Europeia. Em comunicado, Ursula von der Leyen, chefe do bloco, disse que lançaria uma investigação sobre as empresas de veículos elétricos da China.

O objetivo é avaliar o impacto dos subsídios entre os fabricantes de veículos elétricos da China e impor tarifas. O bloco espera evitar as falhas que afetaram outras indústrias, como a siderúrgica e a de painéis solares. Em nota, um analista disse:

“Este é um passo importante da Comissão, sinalizando a vontade de utilizar instrumentos comerciais de forma mais proativa para proteger a indústria europeia e evitar a replicação da experiência de falha dos painéis solares.”

A investigação da UE poderá ter um grande impacto sobre marcas de automóveis europeias como Volkswagen, BMW e Mercedes Benz, que ganham a maior parte do seu dinheiro na China.

Previsão do preço das ações Nio

Minha última previsão de ações da Nio está funcionando bem. Neste relatório, que veio após seus fracos ganhos, avisei que poderia cair para US$ 8.

Agora, as médias móveis de 25 e 50 dias criaram um padrão cruzado de baixa, sinalizando que a situação pode piorar no curto prazo. Permanece ligeiramente acima do importante suporte de US$ 9,44, a oscilação mais baixa de janeiro.

Portanto, suspeito que as ações continuarão caindo, já que os vendedores visam o próximo suporte principal em US$ 9,00. Um movimento acima do ponto de cruzamento das duas médias móveis em US$ 11,20 invalidará a visão de baixa.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.