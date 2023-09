O preço das ações da Zalando pode cair para 20 euros se isso acontecer

O preço das ações da Zalando (ETR: ZAL) está em forte queda livre à medida que o crescimento desacelera e a demanda pelas ações diminui. As ações recuaram para € 24,60 na quarta-feira, cerca de 77% abaixo do nível mais alto de junho de 2021. Caiu mais de 24% este ano, tornando-se o segundo constituinte do índice DAX com pior desempenho este ano, depois da Siemens Energy.

As preocupações com o crescimento permanecem

Zalando é uma empresa líder no fornecimento de soluções de e-commerce para moda e estilo de vida. Como outras empresas semelhantes, como Asos e Boohoo, os negócios da Zalando atingiram o pico durante a pandemia de Covid-19, quando as pessoas faziam compras online.

Os resultados mais recentes da Zalando mostraram que o seu negócio estava a abrandar. As suas receitas caíram 2,5% no segundo trimestre, para 2,5 mil milhões de euros, enquanto o seu Volume Bruto de Mercadorias (GMV) caiu 1,8%, para 3,71 mil milhões de euros.

Dados adicionais mostram que o número de clientes ativos da Zalando aumentou de 49,3 milhões no 2T22 para 50,5 milhões no 2T23. O tamanho médio das encomendas também aumentou ligeiramente para 293,3€. No total, o seu EBIT aumentou 42,2% para 86,8 milhões de euros, enquanto o seu lucro aumentou para 56,6 milhões de euros. No primeiro semestre do ano, o lucro líquido da Zalando foi de 18,2 milhões de euros.

A maior preocupação para a Zalando é que o seu negócio esteja a abrandar, à medida que as economias alemã e europeia enfrentam numerosos ventos contrários. Os números económicos mais recentes mostram que a economia alemã contraiu nos dois primeiros trimestres do ano. A confiança do consumidor também diminuiu nos últimos meses.

Portanto, a queda nas vendas significa que a Zalando não deve ser avaliada como uma empresa em crescimento. E apesar da queda das ações, a empresa ainda está sobrevalorizada. Por um lado, a Zalando tem uma capitalização de mercado superior a 6 mil milhões de euros, o que é superior desde que o EBIT ajustado da empresa caiu para 184,6 milhões de euros em 2022.

Análise do preço das ações Zalando

O gráfico diário mostra que o preço das ações da Zalando tem apresentado uma forte tendência de baixa nos últimos meses. Permanece abaixo da linha de tendência descendente mostrada em vermelho. Esta linha de tendência conecta os níveis mais altos desde 7 de março. A ação caiu abaixo da média móvel de 50 e 25 dias. Também testou novamente a linha de tendência ascendente que conecta a oscilação mais baixa desde setembro do ano passado.

Portanto, a perspectiva para Zalando ainda é de baixa, sendo o próximo nível a observar o nível psicológico de 20 euros. Esta visão será confirmada se transformar o suporte de € 23,87 (mínimo de 7 de julho) em resistência. O cenário alternativo é onde as ações recuperam e testam novamente a linha de tendência superior em 28 euros.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.