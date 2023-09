Oferta total de stablecoins no menor nível em dois anos em meio ao êxodo de capital

O êxodo de capital do espaço das criptomoedas nos últimos dois anos pode ser bem resumido examinando o mercado de stablecoins.

Dado o papel central das stablecoins na liquidez em todo o ecossistema, sendo a principal via através da qual os investidores entram e saem das criptomoedas, a queda na oferta total diz muito. O gráfico abaixo mostra que a oferta total está agora no nível mais baixo em dois anos, totalizando US$ 125 bilhões.

A capitalização de mercado atingiu um pico de US$ 188 bilhões antes da crise do Terra em maio de 2022, o que significa que as stablecoins no mercado caíram um terço nos últimos 16 meses. O efeito da evaporação abrupta da stablecoin UST pode ser visto claramente no gráfico acima. Além disso, é também evidente que a oferta total tem diminuído constantemente desde então.

Além das dificuldades no espaço criptográfico, o macroambiente foi essencial para a queda. A política monetária rigorosa implementada na sequência da inflação desenfreada significa que as taxas subiram de perto de zero para acima de 5%.

Com as letras do Tesouro a oferecer subitamente retornos robustos, o investimento mais seguro do mundo parece, compreensivelmente, significativamente mais atraente. Ao mesmo tempo, a atratividade relativa das stablecoins e dos vários produtos geradores de rendimento em criptografia diminui.

Declínio continua em 2023

O retrocesso é o mesmo em toda a esfera de investimento. Basta olhar para o mercado de ações, com o S&P 500 caindo 20% no ano passado para seu pior retorno desde 2008. O que é interessante é que o declínio na oferta de stablecoin continuou ao longo de 2023. Isto apesar de uma recuperação nos ativos de risco, incluindo o mercado de ações e a criptografia.

Ele aponta para outras questões. Ao mesmo tempo em que os rendimentos do trade-fi aumentaram tão acentuadamente, vimos exatamente o oposto no DeFi. Os rendimentos altíssimos atraíram muitos para o espaço durante a pandemia, mas revelaram-se insustentáveis, exacerbando a saída que já estaria fluindo como resultado da trajetória das taxas de negociação.

Com exceção do Tether, que demonstrou notável resiliência com sua participação de mercado subindo para máximos históricos, as principais stablecoins foram todas prejudicadas. Clique em “linha do tempo de reprodução” no gráfico abaixo para ver a queda nos últimos anos.

Deve-se notar que embora a crise do Terra tenha sido de longe o evento mais sísmico a atingir o mercado de stablecoin, houve outros incidentes nos últimos anos que impactaram o setor.

Em fevereiro, o BUSD da marca Binance foi fechado e seu emissor Paxos, domiciliado em Nova York, foi forçado a abandonar a cunhagem da moeda como resultado das leis de valores mobiliários. A liquidação do BUSD foi gradual e em grande parte sem acontecimentos, mas a perda de uma moeda estável importante e a maior preocupação regulatória dificilmente ajudaram a situação.

A segunda maior stablecoin do mundo, o USDC, passou por um episódio mais dramático em março. 3,3 mil milhões de dólares das reservas que apoiam a moeda estável, equivalentes a 8% da oferta total em circulação na altura, foram mantidos no Banco do Vale do Silício, que entrou em colapso repentino.

O pânico tomou conta do mercado, com a indexação caindo para 88 centavos. Por fim, a administração dos EUA interveio para garantir os depósitos e a paridade foi rapidamente restaurada.

Embora o Tether esteja bem posicionado para absorver parte do capital que foge dessas stablecoins, ele não capturou tudo – o resto simplesmente deixou o espaço por completo.

É a escala dos danos a todo o ecossistema criptográfico, bem como as lutas do DeFi, que realmente levaram à queda no mercado de stablecoin, em vez dos soluços mencionados acima (e em termos criptográficos, isso é tudo o que eram). para USDC e BUSD. As preocupações regulatórias também não ajudaram e, além do medo provocado pelo incidente do SVB, são um fator por trás do aumento da participação de mercado do Tether às custas do USDC nos últimos seis meses (o USDC está sediado nos EUA, enquanto o USDT é europeu)..

Com a oferta de stablecoins agora no nível mais baixo em dois anos, será interessante acompanhar o futuro. Isto é especialmente verdadeiro quando nos aproximamos do fim do ciclo de aperto. Além disso, os desenvolvimentos regulatórios nas últimas semanas parecem ser favoráveis para a criptografia, com a Grayscale vencendo um caso histórico contra a SEC e os ETFs Bitcoin à vista finalmente parecendo estar se aproximando.

Se a criptografia se recuperar substancialmente, seria de esperar que o valor de mercado das stablecoins subisse mais uma vez. Mais uma vez, a incerteza permanece elevada e os preços já subiram significativamente este ano, mas a liquidez, o volume e a oferta de stablecoins foram todos suprimidos.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.