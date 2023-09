Previsão de preço: moeda Pepe, Dogecoin e Shiba Memu

O mercado de moedas meme, que já foi vibrante, tem sofrido uma pressão significativa de venda que levou moedas populares como Dogecoin e PEPE aos seus preços mais baixos em meses. No momento desta publicação, por exemplo, o Pepe Coin estava 15% abaixo em uma semana, enquanto o Dogecoin tinha caído cerca de 2%. No entanto, enquanto as moedas meme anteriormente populares estavam caindo, uma nova moeda meme chamada Shiba Memu, que utiliza a Inteligência Artificial para se promover, está atraindo um grande número de investidores de criptomoedas. A pré-venda do Shiba Memu, que está em andamento, já arrecadou mais de $2,85 milhões em menos de dois meses desde o início, demonstrando a confiança dos investidores no projeto de moeda meme.

Interessante notar que o preço do SHMU, o token nativo do Shiba Memu, sobe a cada poucas horas, algo que provavelmente é a proposta mais proeminente para os investidores.

Previsão de preço Pepe Coin

A jornada da Pepe Coin sofreu uma desaceleração após seu explosivo aumento inicial de preços após seu lançamento em abril. No último mês, a Pepe Coin perdeu mais de 50% dos seus ganhos anteriores e, apenas nos últimos sete dias, registou uma queda de quase 15% no seu preço.

Muitos suspeitam que um escândalo envolvendo a sua equipa de desenvolvimento seja a principal causa desta queda de preços. No entanto, a situação pode mudar, graças às perspectivas positivas no mercado mais amplo, especialmente com a antecipação da aprovação do ETF Bitcoin, o que poderá desencadear outra fase de alta.

Além disso, há um vislumbre de esperança para o PEPE hoje, pois ele experimenta um ligeiro aumento, sendo negociado a US$ 0,000000675, com um modesto aumento de preço de 1% a partir das 8h50 EST do dia 14 de setembro.

O mercado de Pepe Coin tem sido dominado por um sentimento de baixa, já que o token continuou a cair nas últimas semanas. Notavelmente, um tweet da Lookonchain em 11 de setembro de 2023 destacou uma mudança significativa no sentimento dos investidores em relação ao PEPE.

Embora o preço do PEPE seja afetado pela tendência geral do mercado, sua incapacidade de mudar para uma trajetória otimista também está ligada a escândalos no ecossistema, o que tem levado à venda generalizada entre os detentores de tokens. Nas últimas 24 horas, o volume de negociação do PEPE caiu 32%, indicando uma substancial redução na atividade de negociação.

Isso pode indicar duas possibilidades: ou os compradores estão hesitantes em adquirir mais tokens, ou os vendedores temporariamente interromperam suas atividades de venda enquanto aguardam o próximo movimento do mercado. Em qualquer caso, a análise técnica a seguir sugere que o PEPE ainda pode ver uma reversão otimista nos próximos dias.

Pressão de venda do PEPE diminuindo

A pressão de venda no mercado do PEPE parece estar diminuindo, pois os movimentos de preço do token têm se mantido relativamente estáveis nos últimos três dias após uma tendência de baixa prolongada. Embora esse padrão não preveja definitivamente o próximo movimento do PEPE, certos indicadores sugerem que uma reversão otimista pode estar no horizonte.

O Índice de Força Relativa (RSI) está em 25, sinalizando que o PEPE está em território de sobrevenda. Esta posição atual apresenta um ponto de entrada atraente para aqueles interessados em comprar na queda em preparação para uma potencial recuperação.

Portanto, se mais investidores aproveitarem esse nível de preço como uma oportunidade, o PEPE pode experimentar pressão ascendente, preparando o terreno para ganhos adicionais nos próximos dias. Além disso, a linha MACD também está mostrando sinais de tentativa de cruzar acima da linha de sinal, indicando o potencial para os compradores retomarem o controle do mercado mais uma vez.

Dogecoin testa novamente sua zona de demanda perto de US$ 0,5500

O preço do Dogecoin está atualmente preso em uma tendência de baixa, erodindo ganhos anteriores e perdendo o impulso inicial que havia ganhado. Ele enfrentou rejeição perto da linha de tendência em torno de $0,08300, o que resultou em uma perda gradual de valor ao longo das sessões recentes. Apesar das tentativas dos compradores de iniciar uma recuperação, uma forte pressão de venda impediu ganhos substanciais, mantendo o preço dentro de uma faixa abaixo de $0,07000.

Além disso, a análise do gráfico revela uma quebra de um padrão de triângulo simétrico, com o DOGE sendo negociado abaixo das principais médias móveis, sinalizando uma perspectiva mais fraca para sessões futuras. Se o preço conseguir se manter perto de US$ 0,06150, pode haver uma recuperação de cobertura curta em direção a US$ 0,07000. No entanto, um rompimento de baixa pode levar a um novo teste do suporte imediato em US$ 0,06000.

O preço do Dogecoin está atualmente testando uma linha de tendência e mantendo o suporte em torno de US$ 0,06100. A ação do preço sugere um acúmulo de posições curtas e sugere um padrão gráfico volátil, com a probabilidade de mais pressão de venda nas próximas sessões.

Na última atualização, DOGE está sendo negociado a US$ 0,06154, mostrando um pequeno ganho intradiário de 0,15%, indicando uma posição neutra nos gráficos. O volume de negócios aumentou 2,67%, para US$ 238,05 milhões. Os analistas mantêm uma classificação neutra, antecipando a volatilidade contínua nas próximas sessões.

Nos gráficos diários, DOGE está sendo negociado abaixo da média móvel exponencial (EMA) de 20 dias, refletindo um padrão gráfico de baixa. A estrutura do gráfico sugere uma trajetória de baixa, com a recente pressão de venda fazendo com que o DOGE caísse abaixo do nível Fibonacci de 38,2%. Ele está se aproximando da parte inferior do Bollinger Band, indicando o domínio do vendedor e o potencial para novas quedas nas próximas sessões.

A estrutura do gráfico indica um potencial declínio adicional em direção à zona de demanda perto de US$ 0,05500 na próxima sessão. O Índice de Força Relativa (RSI) mostra uma leitura quase neutra com uma divergência de baixa, indicando possíveis quedas adicionais. Enquanto isso, o indicador MACD exibiu um cruzamento de alta e barras verdes no histograma, sugerindo uma perspectiva neutra nos gráficos.

