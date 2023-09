O preço das ações da AMC está em queda livre, mas um salto de 200% é possível

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google News para notícias de última hora >

O preço das ações da AMC Entertainment (NYSE: AMC) tornou-se mal amado e indesejado. As ações caíram para um mínimo de US$ 7,71, perto do nível mais baixo já registrado. Caiu mais de 89% em relação ao seu nível mais alto este ano e mais de 99% em relação ao seu nível mais alto durante a pandemia.

Máquina de diluição

Os negócios da AMC Entertainment são uma das maiores empresas da indústria do entretenimento. A empresa opera o maior negócio de cinema dos Estados Unidos. Como tal, a empresa sofreu substancialmente durante a pandemia de COVID-19.

Um desafio importante para os investidores da AMC é que a empresa fez a transição para uma das maiores máquinas de diluição de Wall Street. Mais recentemente, a empresa disse que levantou mais de US$ 300 milhões com a venda de suas próprias ações.

Ao todo, a AMC viu o número de ações em circulação saltar de 58,7 milhões em junho de 2022 para mais de 158 milhões. A emissão de novas ações é uma das piores coisas que pode acontecer aos investidores.

Muitas vezes é visto como o oposto das recompras ou recompras de ações, uma vez que dilui os acionistas existentes. Também reduz o lucro por ação (EPS) de uma empresa e leva a um preço fraco das ações.

O preço das ações da AMC também caiu após a decisão da empresa de converter ações preferenciais da APE em ações ordinárias da AMC. Este movimento também foi visto como altamente diluidor. Em nota, a empresa afirmou que a medida era necessária para evitar a falência,

O desafio para a AMC é que ela ainda está queimando dinheiro. Os resultados mais recentes mostraram que a empresa tinha mais de US$ 435 milhões em caixa e investimentos de curto prazo. Teve mais de US$ 922 milhões no mesmo período de 2022.

Enquanto isso, a empresa deverá enfrentar ventos contrários por causa da greve em curso em Hollywood. Os analistas acreditam que a falta de conteúdo pode prejudicar seus resultados nos próximos meses. Um provável catalisador será o próximo documentário de Taylor Swift que será exibido nos cinemas AMC.

Previsão do preço das ações da AMC

Minha última previsão da AMC foi precisa, como você pode ler aqui. O gráfico semanal mostra que o preço das ações da AMC tem apresentado uma forte tendência de baixa nos últimos anos. A ação formou um canal descendente mostrado em preto. Ele mudou para o lado inferior deste canal.

AMC permanece abaixo das médias móveis de 50 semanas e 100 dias. Mais importante ainda, as ações estão em US$ 7,71, alguns pontos abaixo do suporte principal de US$ 10,95, os pontos mais baixos em 2020.

Portanto, a relação risco/recompensa da ação parece um pouco favorável por enquanto. Suspeito que as ações provavelmente se recuperarão à medida que os compradores tentarem testar novamente o lado superior do canal em ~$40. Isto significa que as ações poderão subir mais de 200% em relação ao nível atual.

O cenário alternativo é onde as ações continuam caindo enquanto os vendedores visam o suporte principal em US$ 5.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.