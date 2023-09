Os preços das criptomoedas recuaram nos últimos meses. O Bitcoin, que atingiu um máximo de US$ 32.000 em junho, recuou para cerca de US$ 26.000, enquanto o valor total de mercado de todas as moedas caiu para US$ 1,08 trilhão. Uma sensação de medo se espalhou no mercado, com o índice de medo e ganância caindo para a zona de medo de 45.

Shiba Memu está indo bem

Apesar do cenário contínuo de pessimismo, o Shiba Memu, uma nova moeda meme, está se saindo bem. Os desenvolvedores arrecadaram mais de $2,9 milhões em sua venda de tokens. Isso o torna uma das vendas de tokens de melhor desempenho deste ano, pois está acontecendo nos últimos meses. Você pode comprar Shiba Memu aqui.

De acordo com seu whitepaper, Shiba Memu é uma criptomoeda que aproveita alguns dos maiores temas do mercado. Ele foi projetado para ser um participante importante na indústria de moedas meme, que agora vale bilhões de dólares. O setor agora é dominado por nomes como Pepe, Shiba Inu e Dogecoin.

Shiba Memu também pretende beneficiar dos fluxos contínuos de inteligência artificial (IA). Muitos analistas acreditam que a tecnologia de IA irá revolucionar todos os setores, incluindo jornalismo, marketing, automóveis e manufatura.

A tecnologia de Shiba Memu, na qual os desenvolvedores estão trabalhando agora, aproveitará múltiplas tecnologias. Por exemplo, usará tecnologias como Processamento de Linguagem Natural (PNL), análise preditiva, personalização, análise de sentimento e personalização de imagens e vídeos. Ela usará essa tecnologia para desenvolver seu próprio conteúdo de marketing.

Os detentores de Shiba Memu também serão beneficiados à medida que o ecossistema cresce. Por exemplo, eles ganharão dinheiro através do staking, que é um processo em que as pessoas ganham dinheiro apenas por manter uma criptomoeda. Em alguns casos, o staking de criptomoedas pode render aos investidores mais de 10% em retornos anuais.

Mais importante ainda, a venda do token Shiba Memu é única porque o preço do token aumenta a cada dia. No momento em que este artigo foi escrito, Shiba Memu estava sendo vendido a 0,02800 USDT. O preço subirá então para 0,028225 USDT na próxima sessão. Isso significa que os compradores iniciais do SHMU viram o preço do seu token saltar mesmo antes da listagem na exchange.

Decisão do Federal Reserve adiante

Outro possível catalisador para o Shiba Memu é o Federal Reserve, que divulgará sua decisão de política monetária na quarta-feira. Essa decisão ocorrerá em um momento difícil para a economia dos Estados Unidos.

Por exemplo, os trabalhadores do UAW fizeram uma grande greve, exigindo salários mais altos. Os analistas acreditam que esta greve durará algumas semanas, prejudicando a economia americana. Os analistas da RSM observam que um mês de greves prejudicará a economia em aproximadamente 0,20%. Os analistas do Bank of America também esperam um impacto de 0,1% a 0,2% na economia.

Ao mesmo tempo, milhões de americanos deverão começar a pagar os seus empréstimos estudantis no final deste mês. A maioria deles pagará entre US$ 200 e US$ 300, alcançando mais de US$ 100 bilhões apenas no primeiro ano.

Além disso, dados recentes mostraram que o mercado de trabalho está a abrandar. A taxa de desemprego aumentou para 3,8% em agosto, com a economia criando 184 mil empregos. Além disso, o Canal do Panamá está enfrentando o maior engarrafamento dos últimos anos. Todos esses fatores significam que o Fed pode acabar com o aumento das taxas, o que é positivo para criptomoedas como Shiba Memu.

