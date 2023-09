Greve do UAW: ‘Acho que a greve pode ser resolvida muito rapidamente’

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google News para notícias de última hora >

A General Motors Co (NYSE: GM) está disposta a aumentar significativamente os salários para acabar com uma greve, mas mesmo a sua oferta adoçada não conseguiu até agora impressionar os United Auto Workers.

O que a General Motors está oferecendo?

A montadora herdada concordou com um aumento de 20% no contracheque, além de mais dias de férias e uma série de outros benefícios na noite passada para acertar com o sindicato.

Mesmo assim, o UAW está em greve na sua assembleia em Wentzville, Missouri, esta manhã. Reagindo a isso, Mary Barra – a CEO da General Motors disse hoje no “ Squawk Box ” da CNBC:

Estou extremamente frustrado e decepcionado. Colocamos na mesa uma oferta histórica que também traz segurança no emprego, mantemos cuidados de saúde de classe mundial. Então, não precisávamos estar aqui.

Milhares de membros do sindicato também estão hoje em greve numa instalação da Ford Motor e da Stellantis – sendo que esta última corre um risco maior de enfrentar uma greve mais longa.

O que é que o UAW está exigindo?

O que mais a General Motors colocou em cima da mesa inclui proteção contra a inflação, equilíbrio entre vida pessoal e profissional e maiores benefícios para os aposentados. Mas o United Auto Workers não está a ceder, principalmente porque um aumento de 20% nos salários fica muito aquém do aumento de 40% que exige.

Ainda assim, o CEO Barra da General Motors vê não apenas a necessidade, mas também um caminho para resolver rapidamente o problema.

Acho que a greve pode ser resolvida muito rapidamente. A segurança no emprego é muito importante para os nossos membros da GMT. A forma de obter segurança no emprego é fabricando veículos bonitos que as pessoas desejam comprar. Nós temos isso.

A montadora de Detroit superou as estimativas de Street no último trimestre relatado e também elevou sua orientação futura (leia mais). Suas ações caíram 15% em relação à alta recente registrada.

