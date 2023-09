Estoque da Medical Properties Trust (MPW): não pegue uma faca que caia

O preço das ações da Medical Properties Trust (NYSE: MPW) foi um desastre. As ações caíram do seu máximo histórico de US$ 20,45 em janeiro de 2022 para os atuais US$ 5,80. Está agora no nível mais baixo desde agosto de 2013.

Muro de vencimentos à frente

Copy link to section

Medical Properties Trust é um fundo de investimento imobiliário (REIT) líder que fornece edifícios para empresas do setor de saúde. Possui 438 propriedades nos EUA, Reino Unido, Suíça e Alemanha.

O MPW tem estado sob pressão nos últimos meses. Por um lado, tal como Block e Adani Group, a empresa sofreu um ataque de vendedor a descoberto em 2022. Hedeye, uma empresa americana líder, alertou sobre o estado da empresa, incluindo avaliação e contabilidade agressiva.

A Medical Properties Trust também enfrenta vários desafios. O maior desafio é que tem um muro de vencimentos nos próximos 12 a 36 meses. Por um lado, a empresa tem um vencimento de 400 milhões de libras, com vencimento ainda este ano. Ele também tem vencimento em libra esterlina em 2024, seguido por vários outros nos próximos anos. Em comunicado, a administração disse :

Save

“Temos liquidez e recursos de liquidez para simplesmente preencher um cheque para isso. O único vencimento, mais uma vez, estou repetindo o que estamos passando há algum tempo, mas o único vencimento em 2024 então é o empréstimo a prazo australiano, do qual já pagamos uma parte significativa dele.”

Como resultado, a empresa decidiu reduzir os seus dividendos numa tentativa de preservar o caixa. Ele reduziu o pagamento pela metade, para US$ 0,15. Isto é notável porque as pessoas compram ações REIT apenas pelos seus dividendos.

A MPW decidiu reduzir o seu pagamento porque era insustentável. Por um lado, os seus pagamentos anuais totais aumentaram para 568 milhões de dólares em 2020, para mais de 700 milhões de dólares em 2022. No mesmo período, os seus fluxos de caixa caíram de 513 milhões de dólares para 421 milhões de dólares.

Pior ainda, as receitas e os lucros da MPW têm ido na direção errada. Sua receita caiu 15,70%, para US$ 337 milhões, enquanto seu prejuízo GAAP foi de US$ 0,07.

Previsão do preço das ações da Medical Properties Trust

Copy link to section

Save

Gráfico MPW da TradingView

O gráfico semanal mostra que o preço das ações da MPW esteve em queda livre nos últimos meses. A ação formou um padrão cruzado de morte em outubro de 2022. Na análise da ação do preço, esse padrão é um dos sinais mais pessimistas.

O preço das ações da MPW caiu abaixo do suporte principal de US$ 6,72, o nível mais baixo de março. Também inverteu o importante suporte em US$ 9,51, a oscilação mais baixa em março de 2022. O Índice de Força Relativa (RSI) está se aproximando do nível de sobrevenda.

Portanto, acredito que as ações continuarão caindo nas próximas semanas. Este declínio pode fazer com que ele passe para o suporte principal de US$ 5. No longo prazo, não podemos descartar uma situação de recuperação das ações.

Save