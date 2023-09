Microsoft venderá software Copilot para maiores empresas a partir de 1º de novembro

A Microsoft anunciou que seu software Microsoft 365 Copilot, baseado em inteligência artificial, estará disponível para compra para os maiores de seus clientes a partir de 1º de novembro de 2023. A CNBC informou sobre o desenvolvimento na quinta-feira.

O anúncio da gigante da tecnologia segue a oferta da empresa do Microsoft 365 Copilot para visualização para um pequeno grupo de empresas. As empresas podem utilizar o Copilot para tarefas que envolvem arquivos Word, apresentações em PowerPoint ou para uma busca rápida por informações em e-mails.

Empresas vão pagar pelas ferramentas Copilot AI

De acordo com o chefe financeiro da Microsoft, a mudança para monetizar a ferramenta de IA está alinhada com a adoção gradual de serviços de IA em todo o mundo. No entanto, o lado comercial do empreendimento poderá refletir apenas nos resultados financeiros da segunda metade do atual ano fiscal. Para a Microsoft, o atual ano fiscal de 2024 termina em junho de 2024.

Mesmo assim, espera-se que a venda do software de IA aumente a receita da Microsoft com o software, com os aplicativos de escritório representando 24% da receita total da empresa. A empresa registrou um crescimento de 16% no setor no quarto trimestre fiscal.

A Microsoft revelou que mais de 600 grandes organizações se inscreveram para uma oferta paga de acesso antecipado do Copilot. Esse número era de maio deste ano e teve uma atualização em julho que fixava o preço do acesso mensal em US$ 30 por pessoa. As cobranças foram adicionais aos custos que os usuários pagam para usar o Microsoft 365.

A IA é uma grande narrativa hoje, e a incursão da Microsoft no espaço veio com uma grande colaboração com a OpenAI, a startup que lançou o chatbot ChatGPT. Além de fazer um investimento maciço em OpenAI, a Microsoft também conta com o modelo de linguagem grande (LLM) GPT-4 da startup.

O esforço da Microsoft para que grandes organizações e empresas paguem uma taxa mensal ocorre depois que o rival do setor Google começou a cobrar dos usuários por seu Duet AI. A ferramenta de IA é para o Google Workspace e foi lançada para empresas por US$ 30 por pessoa em agosto.

Nesta semana, o Morgan Stanley revelou seu assistente de IA para consultor financeiro, superando empresas como Goldman Sachs e JPMorgan no lançamento. Os dois gigantes bancários também estão a explorar a utilização da IA nos serviços financeiros.

