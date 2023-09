Veja por que o preço das ações do ING Bank caiu para um suporte fundamental

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google News para notícias de última hora >

O preço das ações do ING Group (AMS: INGA) despencou na sexta-feira, tornando-se uma das ações de bancos europeus com pior desempenho. As ações caíram para um mínimo de 12,43 euros, o nível mais baixo desde 2 de agosto. Caiu mais de 7,5% em relação ao seu nível mais alto deste ano.

Novos impostos bancários na Holanda

O ING Group é o maior banco holandês, com quase 1 bilião de activos sob gestão. Atende mais de 14,9 milhões de clientes primários na Holanda e em outros países europeus. Isto torna-o um bom barómetro do estado da economia holandesa.

A principal razão pela qual o preço das ações do ING caiu mais de 5% é uma nova votação do governo holandês para aumentar os impostos. Precisamente, votaram a favor de um aumento de 70% na taxa bancária, que acreditam que irá render mais de 850 milhões de euros.

Os políticos também votaram pela introdução de impostos sobre recompras de ações, que esperam arrecadar mais de 1,2 mil milhões de euros. Eles esperam usar o dinheiro para financiar um aumento no salário mínimo e no apoio ao cuidado infantil. Os analistas acreditam que estes impostos atingirão o ING e outros bancos como o ABN Amro.

Os resultados mais recentes mostraram que o ING Bank estava a ter um bom desempenho. O seu lucro antes de impostos aumentou 14%, para 3 mil milhões de euros. Este aumento foi ajudado pelo aumento das taxas de juro na Europa, onde o Banco Central Europeu (BCE) as empurrou para o nível mais elevado alguma vez registado.

Bancos como o ING beneficiam quando as taxas de juro sobem, uma vez que conduzem a um rendimento líquido de juros mais elevado. O desafio é que taxas elevadas tendem a ter retornos decrescentes, uma vez que conduzem a taxas de incumprimento mais elevadas.

O outro desafio é que taxas mais elevadas levaram a pedidos de impostos extraordinários, o que afectará os retornos globais para os accionistas.

Previsão do preço das ações do ING

O gráfico diário mostra que o preço das ações do ING tem apresentado uma forte tendência de alta nos últimos meses, ajudado pelo aumento da rentabilidade. Ao longo do caminho, as ações formaram um padrão de canal ascendente mostrado em verde. Ele testou novamente o lado inferior deste canal na sexta-feira.

Ao mesmo tempo, as ações caíram abaixo das médias móveis de 25 e 50 dias. O Índice de Força Relativa (RSI) formou um padrão de divergência de baixa.

Portanto, nesta fase, mais desvantagens serão confirmadas se a ação se mover abaixo do lado inferior do canal. Se isso acontecer, o próximo nível a observar será de 12€. A alternativa é voltar para o lado superior do canal em € 13,53.

