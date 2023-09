Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google News para notícias de última hora >

O índice de medo e ganância das criptomoedas está se saindo melhor do que o índice geral monitorado pela CNN Business. O índice permaneceu no ponto neutro de 43 no domingo, enquanto o da CNN passou para a zona de medo de 36.

Postura ‘hawkish’ do Fed e preços do petróleo em alta

Copy link to section

O mercado de criptomoedas e ações enfrentam diversos ventos contrários à medida que preocupações com a economia persistem. Nos Estados Unidos, o Federal Reserve decidiu manter as taxas de juros inalteradas em 5,25% e 5,50%. O comitê também indicou mais um aumento de 0,25% nas próximas reuniões.

Há também riscos relacionados à energia, já que o preço do petróleo bruto continuou subindo. O Brent, referência internacional, subiu para US$ 95, e os analistas esperam que ele chegue a US$ 100 nas próximas semanas. Preços mais altos de energia significam que a inflação permanecerá em um nível elevado por mais tempo do que o esperado.

Outras commodities importantes estão em alta, como escrevi aqui. Azeite, gado vivo, suco de laranja e cacau atingiram níveis históricos nos últimos meses. Recorde-se que os dados mais recentes mostraram que a inflação ao consumidor global subiu para 3,7% em agosto, o ponto mais alto em alguns meses.

Save

O índice de medo e ganância também recuou devido à greve em curso do UAW e ao contínuo engarrafamento no Canal do Panamá.

Apesar desses desafios, o Bitcoin e outras criptomoedas têm se mantido muito bem nos últimos dias. O Bitcoin permaneceu acima de US$ 26.000, mesmo com a queda dos índices Nasdaq 100 e S&P 500 nas últimas semanas.

Venda de token Memeainator se aproximando

Copy link to section

Uma notícia importante no mundo das criptomoedas para acompanhar nesta semana será o lançamento iminente da venda de tokens Memeainator. O Memeainator, que acumulou mais de 19 mil seguidores no Twitter em poucas semanas, tem como objetivo se tornar líder na indústria de moedas meme.

Para começar, o conceito de moedas meme ganhou impulso em 2021 com o sucesso do Dogecoin e de outras moedas como Shiba Inu, Dogelon Mars e Baby Dogeoin. Desde então, criadores lançaram muitas moedas meme, como Bonk e Pepe.

O Memeainator tem como objetivo ser a maior moeda meme do mundo. E ao longo do caminho, pretende criar muitos milionários Memeainator ao longo do tempo. Para alcançar isso, os desenvolvedores se comprometeram a investir pesadamente em marketing e na construção de um ecossistema.

Além disso, eles alocaram 7,5% de todos os tokens para competições. Uma das competições permitirá que o vencedor sortudo vá para o espaço com a Virgin Galactic, a empresa fundada por Richard Branson.

E o mais importante, além de suas credenciais de moeda meme, a plataforma incorporará alguns recursos de IA. Como parte desta tendência de IA, os desenvolvedores usarão X API e ChatGPT no futuro.

Save