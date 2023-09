O preço das ações do Citigroup está muito barato: será uma compra durante a recuperação?

O preço das ações do Citigroup (NYSE: C) teve desempenho inferior ao de seus pares na última década. Aumentou mais de 80% desde 2009, enquanto o ETF SPDR S&P Bank (KBE) e o ETF SPDR S&P Regional Banking (KRE) aumentaram mais de 230% e 160%, respectivamente. Também teve um desempenho inferior durante o mandato de Jane Fraser.

Estratégia de recuperação do Citigroup

O Citigroup, o terceiro maior banco dos Estados Unidos, tomou medidas para aumentar as suas ações na última década. Recomprou mais de um terço das suas ações, pagou milhares de milhões de dólares em dividendos, aumentando o seu pagamento anual de 0,04 dólares para 2,12 dólares.

Apesar destas medidas, os investidores não parecem impressionados com a empresa, uma vez que esta teve um desempenho inferior ao do seu grupo de pares. Portanto, faz sentido que a empresa esteja agora trabalhando em uma grande reforma.

A recuperação do Citigroup tem vários aspectos. Anunciou grandes demissões, que podem chegar aos milhares. Também está reorganizando seus negócios em cinco negócios principais e simplificando suas operações.

Os cinco negócios principais serão serviços, mercados, bancos, bancos de consumo e gestão de patrimônio. Serviços é um negócio crucial que incluirá trabalho de tesouraria e custódia para grandes clientes. O setor bancário terá banco de investimento, banco corporativo e comercial.

O Citigroup é um bom investimento?

Alguns analistas acreditam que a recuperação do Citigroup terá um impacto positivo na empresa. Numa nota, Mike Mayo, o respeitado analista do Wells Fargo, acredita que as ações do Citigroup subirão para 55 dólares dos atuais 40 dólares.

Além disso, o Citigroup tem sido um banco altamente lucrativo ao longo dos anos. Sua receita nos últimos doze meses (TTM) foi de US$ 70,5 bilhões, enquanto seu lucro líquido foi de US$ 13,51 bilhões. Sua receita e lucro no segundo trimestre foram de US$ 17,6 bilhões e US$ 2,92 bilhões.

Entretanto, o Citigroup está significativamente subvalorizado em comparação com os seus pares. Tem um índice de PE de 7,47, o mais baixo dos principais bancos como UBS, Bank of America, JP Morgan e Wells Fargo. Seu preço contábil de 0,44 também é inferior ao de seus pares. Mais importante ainda, o desconto do Citigroup para o livro é de 55,92%, o mais baixo em relação aos pares.

Portanto, do ponto de vista da avaliação, parece que o Citigroup é um bom investimento. Além disso, ainda apresenta um rendimento de dividendos a prazo de 5,18%.

No entanto, como avisei nos meus artigos sobre o Lloyds Bank, não recomendo a compra de empresas com um longo histórico de desempenho inferior. Como tal, peço cautela ao investir em ações do Citi.

Análise do preço das ações do Citigroup

O gráfico diário mostra que o preço das ações do Citigroup está em forte tendência de baixa há algum tempo. Mais recentemente, permaneceu abaixo da linha de tendência descendente verde. Esta linha conecta as maiores oscilações desde março de 2022. As ações caíram abaixo das médias móveis de 50 e 100 dias.

O preço das ações do Citigroup está agora tentando mover-se abaixo do nível de suporte crucial de US$ 41,18, o nível mais baixo desde dezembro do ano passado. Portanto, o caminho de menor resistência para a ação é descendente, com o próximo nível chave a observar sendo US$ 38,47, o nível mais baixo em outubro de 2022.

