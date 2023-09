Faltando uma semana para o final de setembro, o Bitcoin subiu 2,49%. Se os preços permanecerem dentro de uma faixa sem uma grande queda, é provável que a criptomoeda termine setembro em alta, marcando apenas a terceira vez que o ativo digital principal, e por extensão o mercado, registra uma vela verde durante o mês nos últimos 10 anos.

É provável que o otimismo aumente e, para os investidores, alguns novos projetos poderão oferecer uma oportunidade de entrada antecipada. Shiba Memu, atualmente em pré-venda, pode ser uma dessas joias criptográficas.

Uptober ‘historicamente’ favorável para as criptomoedas

Copy link to section

Em todos os meses em que ‘rektember’ correspondeu às expectativas com um retorno negativo, os próximos 30 dias viram um rali decente. Isso aconteceu nos seis anos até 2022, com exceção de 2018, quando os preços caíram 5,58% em setembro e 3,83% em outubro.

Outubro, historicamente positivo e apelidado de “Uptober” em todo o mercado de criptografia, registrou retornos mensais mais elevados em todas as ocasiões, exceto em duas ocasiões – outubro de 2014 e 2018. No ano passado, como mostram os dados da Coinglass, os preços caíram 3,12% em setembro antes de subir 5,56% no mês seguinte.

Save

Save Gráfico mensal do Bitcoin mostrando o desempenho de preço em setembro. Fonte: TradingView

Embora o desempenho histórico não indique resultados futuros, os analistas têm destacado potenciais catalisadores que podem levar o mercado de criptomoedas a subir. Isso inclui a contínua adoção mainstream em Wall Street e a possibilidade de notícias explosivas sobre o primeiro ETF spot para o mercado dos Estados Unidos.

Shiba Memu: uma abordagem única centrada em IA para moedas meme

Copy link to section

É verdade que Shiba Memu é um projeto de moeda meme. No entanto, ao contrário dos seus concorrentes, Shiba Memu integrou a tecnologia blockchain e a inteligência artificial para criar um projeto único.

Em vez de depender de estratégias tradicionais impulsionadas por seres humanos para ganhar tração, esse gênio da IA utilizará processamento de linguagem natural, análise preditiva e reconhecimento de vídeo/imagem para criar um novo painel de controle de IA. Isso permitirá que Shiba Memu libere seu poder por meio de comunicados de imprensa direcionados, campanhas de mídia social e engajamento direto com os usuários em toda a internet. O painel robótico também receberá feedback e recompensará os detentores de SHMU por sugestões.

Uma máquina de marketing auto-suficiente poderia resultar em uma trajetória de crescimento contínuo 24/7 para o projeto, com os detentores de tokens se beneficiando com a adoção crescente e a nova demanda. A pré-venda do token nativo SHMU já arrecadou mais de $3,1 milhões até agora.

Visite o site de Shiba Memu para saber mais sobre como o projeto funciona.

Qual é o preço do Shiba Memu hoje?

Copy link to section

Os primeiros investidores do projeto viram o preço do SHMU subir a cada 24 horas, de US$ 0,011125 para um estágio final inicial de US$ 0,0244 em 60 dias. No entanto, com a alta demanda e os investidores interessados em assumir posições iniciais por meio da pré-venda, a equipe estendeu a pré-venda, com os preços saltando para US$ 0,029125 hoje.

Com os aumentos diários de preços bloqueados, o preço de pré-venda do SHMU aumentará para US$ 0,0370. Isso significa que comprar nos níveis atuais pode fazer com que os investidores obtenham ganhos de 100% quando os tokens chegarem às exchanges de criptomoedas. Fora isso, comprar agora pode funcionar muito bem para investidores que procuram uma oportunidade de investimento a longo prazo.

Este é um bom momento para comprar SHMU?

Copy link to section

Embora ganhos de curto prazo semelhantes aos experimentados com Pepe (PEPE) no início deste ano sejam prováveis, a aposta de longo prazo na tecnologia de IA do Shiba Memu pode ser grande para os detentores de SHMU. O roteiro delineia o que poderia ser um ano de sucesso em 2024: o lançamento do painel de controle de marketing de IA, expansão e parcerias, e o SHMU token sendo listado em importantes exchanges de criptomoedas.

Esses desenvolvimentos podem se encaixar perfeitamente com o esperado mercado de alta de 2024, catalisado pela adoção plena de criptomoedas em meio ao halving do Bitcoin.

Para Shiba Memu, uma forte entrada no mercado em meio a uma maior tração para a inteligência artificial poderia ser um gatilho adicional para um novo impulso de pré-venda. Isso ocorre porque a venda de tokens SHMU está programada para o final de outubro – com o preço provavelmente aumentando quando os tokens chegarem ao mercado.

Se estiver interessado em Shiba Memu, participe da pré-venda aqui.

Save

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.