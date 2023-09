À medida que o preço das ações da AVTX dispara, a falência da Avalo Therapeutics permanece

O preço das ações da Avalo Therapeutics (NASDAQ: AVTX) tornou-se mal amado e indesejado nos últimos meses. Tornou-se uma ação de baixo custo, pois está sendo negociada a US$ 0,1630, abaixo do seu máximo histórico de US$ 91,65. Sua capitalização de mercado caiu para apenas US$ 7 milhões, ante seu máximo histórico de mais de US$ 377 milhões.

Desafios e riscos de falência permanecem

Avalo Therapeutics é uma empresa de biotecnologia que pesquisa diversas doenças na rede de sinalização LIGHT. Tal como outras empresas de fase clínica, opera um negócio de alto risco e alta recompensa. Se tudo correr bem, a empresa poderá ter uma saída multibilionária e vice-versa.

Avalo Therapeutics tem sido um investimento de alto risco ao longo dos anos. Por exemplo, em junho, a empresa sofreu um grande revés depois que seu anticorpo monoclonal AVTX-002 foi reprovado no teste da FDA. O medicamento apresentou segurança favorável e perfil tolerável, mas não atingiu seu objetivo final.

Este foi um desenvolvimento notável, uma vez que o AVTX-002 era um dos dois medicamentos em que a empresa estava a trabalhar. Mais recentemente, o preço das ações da AVTX disparou depois que a empresa decidiu vender três ativos de doenças raras para a AUG Therapeutics. A UAG pagou US$ 150 mil adiantados pelos três compostos. Também pagará pagamentos contingentes de US$ 15 milhões se forem aprovados pelo FDA.

Ainda existem riscos elevados de que a Avalo Therapeutics vá à falência no curto prazo. Por um lado, apenas AVTX-002 e AVTX-008 estão em desenvolvimento. O primeiro não conseguiu atingir o seu objetivo, enquanto a empresa vendeu o segundo. Portanto, o seu futuro depende do acordo com a UAG.

Avalo tem dinheiro limitado. Terminou o último trimestre com apenas US$ 6,3 milhões em dinheiro e equivalentes de caixa. Suas despesas operacionais totais foram de mais de US$ 17,8 milhões nos primeiros seis meses, levando a uma perda de mais de US$ 18 milhões.

Previsão do preço das ações AVTX

O preço das ações da AVTX atingiu o mínimo de US$ 0,085, seu nível mais baixo já registrado. Recentemente, tem se comportado como uma ação clássica, com bombas e despejos regulares. Suspeito que as ações retomarão a tendência de baixa no longo prazo.

Se isso acontecer, o próximo nível a ser observado será o mínimo acumulado no ano de US$ 0,085. Acredito também que a empresa poderá pedir falência no novo normal de altas taxas de juros.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.