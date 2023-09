Aqui está o maior risco para ETFs Russell 2000 como IWM, VTWO

As ações americanas têm estado sob intensa pressão nas últimas semanas, à medida que o índice de medo e ganância se aproxima da zona de medo extremo de 25. O Dow Jones caiu mais de 5,5% desde o seu ponto mais alto este ano. Da mesma forma, os índices Nasdaq 100 e S&P 500 caíram mais de 8,8% e 7,12%, respetivamente.

Russell 2000 está com baixo desempenho

Embora os índices Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq 100 tenham recuado, o índice Russell 2000 (RUT) de pequena capitalização está a ter um desempenho muito pior. O índice caiu mais de 12,13% em relação ao seu ponto mais alto deste ano e mais de 28% em relação ao seu máximo histórico.

Este mau desempenho prejudicou os principais ETFs que acompanham o índice. Os dois mais populares são o ETF iShares Russell 2000 (IWM) e o Vanguard Russell 2000 Index Fund (VTWO). São fundos semelhantes com mais de US$ 49,65 bilhões e US$ 6 bilhões em ativos, respectivamente. O índice de despesas é de 0,19% e 0,10%.

Os ETFs IWM e VTWO, tal como outros índices americanos, enfrentam riscos substanciais. Como escrevi aqui , a probabilidade de uma recessão é maior do que Wall Street espera. Nesse artigo, apontei para o aumento da taxa de inadimplência, a curva de rendimentos invertida e a fraca confiança do consumidor.

Gráfico VTWO vs IWM ETF

Há também custos de energia à medida que os preços do petróleo bruto sobem, empurrando o preço médio da gasolina para quase 4 dólares por galão. Além disso, os trabalhadores estão a ficar mais organizados, levando a mais greves nos Estados Unidos.

Fed é o maior risco para IWM, VTWO

O Federal Reserve é o maior risco para os ETFs IWM e VTWO. O banco central já aumentou as taxas do mínimo da pandemia de 0% – 0,25% para entre 5,25% e 5,50%. Na sua reunião da semana passada, o Fed apontou para outro aumento de 0,25% na próxima reunião.

As ações do Fed estão a ter impacto em todas as empresas americanas. Algumas grandes empresas como Apple, Microsoft, Alphabet e Meta estão ganhando milhões de dólares desde que investem seus enormes saldos de caixa.

A Alphabet obteve mais de US$ 892 milhões em receitas de juros no último trimestre, graças ao seu caixa de US$ 118 bilhões. A Meta, controladora do Facebook e do Instagram, faturou mais de US$ 323 milhões por causa de seu tesouro de US$ 53 bilhões.

A maioria das empresas de pequena capitalização não tem esse benefício. Como resultado, pagam mais juros do que recebem dos seus investimentos. Dados recentes mostraram que as despesas com juros de todos os índices S&P 600 saltaram para um nível recorde no último trimestre. Para piorar as coisas, 30% de todas as empresas Russel 2.000 têm uma taxa flutuante, tornando os aumentos das taxas mais dolorosos.

Além disso, ao contrário de muitas empresas gigantes, muitas empresas de pequena capitalização dependem de empréstimos bancários. As taxas mais elevadas e o recente colapso de bancos importantes como o Signature e o SVB fizeram com que muitos deles se concentrassem na preservação do dinheiro. Como tal, muitos mudaram para o crédito privado , que muitas vezes é mais caro.

Para piorar as coisas está a composição do fundo. A saúde representa 15% de todas as empresas do IWM e VTMO. O desafio é que a maioria destas empresas está no sector das ciências da vida, o que significa que são menos lucrativas. As empresas não lucrativas tendem a ter um desempenho inferior num ambiente de taxas de juro elevadas.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.