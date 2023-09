Meta Platforms Inc (NASDAQ: META) acaba de anunciar o Quest 3 – seu novo headset de realidade virtual que irá competir com o Apple Vision Pro.

Aqui está o que sabemos sobre a Quest 3

O Quest 3 custará US$ 499 ou mais que o dobro do preço de seu antecessor, que é de longe o headset de realidade virtual mais vendido de todos os tempos.

Mas ele vem equipado com “passagem” – um recurso importante que também deverá estar disponível no Apple Vision Pro. Isso tornará o dispositivo menos isolante, tornando-o mais adequado para uso prolongado.

Outras atualizações importantes incluídas no Quest 3 incluem uma tela melhor e um chip Qualcomm mais poderoso. O anúncio chega cerca de um mês antes da Meta Platforms divulgar seus resultados do terceiro trimestre.

O consenso é que ela ganhará US$ 3,53 por ação neste trimestre, contra US$ 1,64 por ação no ano passado.

Você deve investir em ações da Meta hoje?

A Quest 3 está aberta para pré-encomendas a partir de hoje e começará a ser comercializada a partir de 10 de outubro.

A Apple Inc, por outro lado, deverá colocar seu Vision Pro à venda no primeiro trimestre de 2024. Observe que o Apple Vision Pro custa a partir de US$ 3.499, o que é ainda mais caro do que o Quest Pro da Meta, de US$ 1.499.

As ações da Meta Platforms Inc já subiram mais de 130% no ano até o momento. Ainda assim, Mark Mahaney – Chefe de Pesquisa de Internet da Evercore ISI disse à CNBC esta semana:

Meta continua sendo uma das nossas três principais escolhas. É o ativo tecnológico de alta qualidade mais barato. Acho que o estoque sobe a partir daqui.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.