O preço das ações da FEMY subiu: a Femaysis ainda é uma boa compra?

O preço das ações da Femasys (NASDAQ: FEMY) teve um forte retorno nos últimos dias, enquanto os investidores aplaudem as notícias da FDA da empresa. As ações subiram para US$ 1,71, o nível mais alto desde outubro do ano passado. Eles subiram mais de 320% desde o ponto mais baixo deste ano.

Aprovação Femasys FDA

A Femasys é uma pequena empresa de biotecnologia que pesquisa os sistemas reprodutivos das mulheres. O objetivo do produto é fornecer um sistema de entrega proprietário e não cirúrgico que garanta alta eficiência e custos mais baixos para os usuários.

A Femasys possui um pipeline em áreas-chave. Seu produto FemBloc está na indústria de contracepção, enquanto FemaSeed, FemVue e FemCath estão na indústria de infertilidade. A FemCerv está no setor de biópsia. Seus produtos para infertilidade e biópsia já estão aprovados e disponíveis comercialmente.

O preço das ações da Femasys subiu esta semana depois que o FDA concedeu uma autorização 510(k) para o FemaSeed, que funciona entregando esperma diretamente na trompa de Falópio de uma mulher. Em comunicado, a CEO da empresa, Kathy Lee-Sepsick, disse :

“Esta autorização 510(k) da FDA para FemaSeed demonstra nossos esforços colaborativos bem-sucedidos com a FDA para apresentar novas tecnologias que atenderão à significativa necessidade não atendida de tratamentos de infertilidade menos onerosos.”

A Femasys também acredita que o FDA também aprovará o FemBlock, um produto que oferece controle de natalidade permanente e confirmação de oclusão por ultrassom. O produto está agora na segunda fase do ensaio clínico.

Os resultados mais recentes mostraram que a receita da Femasys aumentou para mais de US$ 320 mil nos três meses até 30 de junho. Ganhou US$ 303 mil no mesmo período do ano passado. Seu prejuízo líquido saltou para mais de US$ 2,8 milhões.

Previsão do preço das ações da Femasys

O gráfico diário mostra que o preço das ações FEMY tem apresentado tendência de baixa nos últimos meses. Caiu mais de 90% em relação ao nível mais alto já registrado. Ao longo do caminho, as ações formaram um canal descendente mostrado em vermelho.

Agora, as ações dispararam acima da parte superior deste canal e atingiram o ponto mais alto desde outubro. Eles também dispararam acima das médias móveis exponenciais (MME) de 50 e 200 dias.

O Índice de Força Relativa (RSI) e o MACD subiram. Portanto, suspeito que as ações ficarão mais voláteis nos próximos dias, à medida que alguns compradores iniciais começarem a realizar lucros.

Como tal, as ações provavelmente testarão novamente o nível de suporte crucial em US$ 1, ~33% abaixo do nível atual. Uma quebra abaixo de US$ 1 fará com que ele teste novamente o lado superior do canal em US$ 0,7200.

