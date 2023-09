Perspectiva do preço das ações da Roivant: pipeline forte é um catalisador

O preço das ações da Roivant Sciences (NASDAQ: ROIV) subiu na terça-feira, enquanto os investidores aplaudiam os últimos desenvolvimentos com a Immunovant (NASDAQ: IMVT). As ações saltaram mais de 20% e testaram novamente a máxima acumulada no ano de US$ 12,90. Eles dispararam mais de 390% desde o ponto mais baixo em 2022.

Dados encorajadores do Immunovant

Copy link to section

A Roivant Sciences é uma empresa de biotecnologia conhecida por sua associação com Vivek Ramaswamy, o candidato presidencial do Partido Republicano. A empresa pesquisa diversas doenças que são frequentemente ignoradas pelas grandes empresas de biotecnologia.

Ao longo dos anos, a empresa alcançou inúmeros sucessos. Por exemplo, de acordo com a atualização do seu pipeline, a Roivant Sciences obteve aprovação para o seu produto VTAMA que trata da doença da psoríase.

A Roivant Sciences está agora em vários estágios de busca de aprovações para mais 12 medicamentos em áreas-chave como lúpus eritematoso sistêmico, doença de Chron, doença de Graves e doença ocular da tireoide.

Save

Mais importante ainda, a Roivant está em negociações para vender à Roche um medicamento experimental para doenças debilitantes do estômago. Se o negócio for concretizado, será avaliado em mais de US$ 7 bilhões, o que é quase semelhante ao valor de mercado da Roivant de mais de US$ 7,8 bilhões.

No meu último artigo na Roivant Sciences, observei que a empresa tem um bom histórico no setor. Como tal, existe uma probabilidade de que os seus outros candidatos a medicamentos obtenham a aprovação da FDA. Por exemplo, o FDA aprovou pelo menos cinco medicamentos da empresa.

O preço das ações da Roivant Sciences subiu acentuadamente depois que a Immunovant anunciou um ensaio encorajador de Fase 1 para seu medicamento IMVT-1402. O ensaio mostrou forte redução da imunoglobulina G em doses administradas por via subcutânea. Estes resultados estavam de acordo com estudos anteriores não humanos.

O sucesso da Immunovant foi importante porque a empresa faz parte da família de empresas Roivant Sciences. Outras empresas da família são Lokavant, Priovant, dermavant e Genvant. A Roivant ainda é um acionista majoritário da Immunovant, que agora está avaliada em mais de US$ 2,6 bilhões.

Previsão do preço das ações da Roivant Sciences

Copy link to section

Save

O gráfico diário mostra que o preço das ações da Roivant Sciences tem apresentado uma forte tendência de alta nos últimos meses. Ao longo do caminho, a ação formou um canal ascendente mostrado em verde. Está agora alguns pontos abaixo do lado superior deste canal. As ações movimentaram-se ligeiramente acima das médias móveis de 50 e 100 dias.

As ações da Roivant permanecem acima do nível de suporte crucial de US$ 10, o ponto mais alto em 12 de janeiro. Portanto, acredito que as ações da Roivant têm mais vantagens, já que os compradores visam o principal ponto de resistência em US$ 15.

Save