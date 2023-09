Previsão do preço das ações da Apple: em risco com o surgimento de dois novos ventos contrários

O preço das ações da Apple (NASDAQ: AAPL) está em queda livre e pode piorar nos próximos dias. As ações caíram para um mínimo de US$ 170 na quarta-feira, o nível mais baixo desde 23 de maio. Recuou mais de 13% em relação ao seu nível mais alto deste ano, o que significa que entrou numa zona de correção.

Apple tem um problema de titânio

O preço das ações da Apple despencou recentemente e a situação pode piorar. A empresa está agora preparada para enfrentar um dos maiores desafios de sua história, à medida que as novas versões do iPhone 15 Pro estão sob escrutínio.

Muitos usuários relataram que os iPhones ficam extremamente quentes, especialmente durante o carregamento e o uso de aplicativos e jogos pesados. Vários usuários que conversaram com o Wall Street Journal relataram que o iPhone estava atingindo uma temperatura de 122 graus Fahrenheit.

Especialistas citaram o fato de as novas versões do iPhone Pro introduzirem titânio em sua estrutura. Esse titânio, juntamente com a natureza fina dos telefones, significa que eles não conseguem dissipar bem o calor. Como tal, ainda não está claro se uma atualização de software resolverá o problema.

Portanto, há uma probabilidade de que a Apple veja vários retornos do iPhone nos próximos meses. Isso também significa que as vendas do iPhone poderão continuar desacelerando nos próximos trimestres. Os resultados mais recentes mostraram que as vendas do iPhone caíram 2,4% no segundo trimestre, para mais de US$ 39,4 bilhões. Isso é notável porque o iPhone é responsável pelas vendas totais da Apple.

A Apple também tem de lidar com o forte dólar americano. O índice do dólar americano (DXY) atingiu o ponto mais alto em meses. Um olhar mais atento mostra que o yuan chinês está próximo do seu nível mais baixo desde 2007, enquanto o euro se aproxima do nível de paridade. Outras moedas, como a lira turca e o rublo russo, despencaram.

Portanto, o impacto é que o iPhone está se tornando inacessível para a maioria das pessoas. Junte isso ao fato de que muitas pessoas permanecem com seus iPhones por mais tempo, o que significa que o crescimento da Apple pode ser limitado.

Previsão do preço das ações da Apple

Para piorar as coisas, os técnicos do preço das ações da Apple não estão indo bem. No gráfico diário, o preço das ações da AAPL cruzou o suporte importante em US$ 17.196, a oscilação mais baixa em 18 de agosto. As ações também testaram novamente o nível de retração de Fibonacci de 38,2%.

As ações da Apple também caíram abaixo das médias móveis exponenciais (EMA) de 50 e 100 dias e do suporte principal de US$ 174,92, o ponto mais alto em agosto do ano passado. Portanto, o caminho de menor resistência é mais baixo, com o próximo nível a ser observado sendo US$ 160, o ponto de retração de 50%. Este preço está ~6,31% abaixo do nível atual.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.