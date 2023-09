O Bitcoin está avançando lentamente hoje após os legisladores dos EUA “instarem” Gary Gensler, presidente da Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio, a aprovar as solicitações pendentes para um ETF de Bitcoin à vista.

Os representantes da Câmara escreveram uma carta à SEC esta semana

Em uma carta ao presidente Gensler um dia antes, os representantes Flood, Nickel, Emmer e Torres argumentaram que um ETF Spot Bitcoin em sua essência é semelhante ao ETF Crypto Futures que já obteve aprovação regulatória.

Principalmente depois de perder para a Grayscale no mês passado, detalhes que Invezz abordou aqui, a SEC não tem motivo para lutar contra um ETF Spot Bitcoin, acrescentaram.

Na verdade, um fundo negociado em bolsa regulamentado é do interesse de proteger os investidores em criptografia, de acordo com os deputados da Câmara.

Seguindo esse desenvolvimento, é concebível que um ETF Spot Bitcoin, que deverá aumentar o interesse institucional e se traduzir em valorização de preços, será lançado em breve nos Estados Unidos.

Mas é improvável que seja apenas um rali específico do Bitcoin, considerando que o espaço criptográfico mais amplo tende a se mover na mesma direção que seu líder de fato. Portanto, o token emergente como o Memeinator também pode se beneficiar com isso.

O que você precisa saber sobre o Memeinator

Memeinator é uma plataforma lançada recentemente que está no centro de dois dos mercados que mais crescem – blockchain e inteligência artificial.

Em um whitepaper em seu site, o Memeinator afirma que seu objetivo é dominar o mercado de moedas meme – um mercado que enriqueceu muitas pessoas nos últimos dois ou três anos, mas que também prejudicou muitas pessoas, pois está repleto de golpes e fraudes.

E isso é algo que o Memeinator pretende consertar de uma vez por todas. Ele aproveita a inteligência artificial para procurar as moedas meme mais fracas na internet e destruí-las em sua jornada para completar o domínio.

Memeinator entrou em pré-venda apenas esta semana e atualmente custa US$ 0,011.

A pré-venda do Memeinator (MMTR) está pegando fogo

O que o Memeinator ou MMTR se propôs a realizar parece estar repercutindo bem entre os entusiastas de criptomoedas. Isso considerando que já arrecadou cerca de US$ 335 mil em sua pré-venda.

Simplificando, a procura por este novo membro do mercado de moedas meme parece ser forte – e isso pode traduzir-se num aumento contínuo dos preços.

Observe que a moeda meme era um mercado que não valia nada nas primeiras semanas da pandemia, mas já havia se transformado em um mercado de US$ 20 bilhões em 2022. Se esse crescimento explosivo continuar avançando, o MMTR provavelmente se beneficiará muito, especialmente porque é um token com finalidade específica.

Vale ressaltar aqui também que o Memeinator deverá encerrar sua pré-venda com um impressionante aumento de 132%.

Para mais detalhes sobre o Memeinator ou a moeda MMTR, visite o site do projeto aqui.

Como o Memeinator se compara a seus pares?

O Memeinator pode ser um investimento melhor do que seus pares memes, especialmente porque está relacionado à inteligência artificial, que tem sido muito comentada nos mercados financeiros desde que a Microsoft fez o investimento multibilionário na OpenAI – a empresa por trás do ChatGPT.

De acordo com Statista, o mercado de IA provavelmente valerá perto de US$ 2,0 trilhões até 2030, contra cerca de US$ 200 bilhões no momento. O espaço da inteligência artificial já mais que dobrou nos últimos dois anos.

O que também é importante lembrar é que o MMTR é essencialmente uma criptomoeda. Portanto, pode-se esperar que os ventos favoráveis que beneficiarão o mercado de criptomoedas também beneficiem o Memeinator.

Por exemplo, o Federal Reserve dos EUA no início deste mês sinalizou a possibilidade de dois cortes nas taxas no próximo ano. O que isto significa essencialmente é que o banco central está perto de terminar o aumento das taxas e de voltar a tornar-se lentamente indulgente em termos da sua política monetária.

Esse pivô normalmente tende a despertar interesse em apostas de maior risco, como criptomoedas. Portanto, é concebível que o ecossistema de ativos digitais encontre força em 2024, o que também poderá chegar ao Memeinator.

Se quiser saber mais sobre a pré-venda do MMTR e como investir nela, clique aqui para visitar o site.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.