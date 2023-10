Previsão do preço do trigo à medida que a liquidação implacável ganha força

O preço do trigo continuou em queda esta semana, à medida que as preocupações com a oferta e a procura continuavam. O preço caiu para um mínimo de US$ 533 na segunda-feira, o nível mais baixo desde setembro de 2020. Caiu mais de 59% desde o ponto mais alto em março de 2022, tornando-se uma das commodities com pior desempenho no mundo.

O preço do trigo caiu mesmo com a continuação da guerra na Ucrânia e com a seca a provocar escassez de oferta. Uma questão fundamental recentemente foi o acordo do Mar Negro que terminou há dois meses. Este foi um acordo importante que permitiu à Ucrânia movimentar internacionalmente os seus grãos de trigo com segurança.

Ao mesmo tempo, muitos países europeus produtores de trigo passaram por condições climáticas adversas. Alguns dos países mais afetados são Grécia, Espanha e Itália. Em comunicado, o Monitoramento de Recursos Agrícolas (MARS) informou que a produção de trigo será de 5,8 toneladas por hectare este ano.

Outros países como a Austrália e os Estados Unidos estão a registar rendimentos mais baixos. Ao mesmo tempo, a Rússia, o maior exportador de trigo, está bem. Os dados mais recentes mostram que a produção de trigo da Rússia aumentou este ano, compensando um declínio acentuado na Ucrânia.

O gatilho mais recente para a liquidação do preço do trigo foi um relatório do USDA. Num comunicado, o departamento afirmou que os EUA terão produção interna e stocks superiores aos estimados. Espera-se agora que os EUA colham 1,81 mil milhões de bushels, 78 milhões acima do esperado. Os EUA também tinham mais de 1,78 mil milhões de stocks de trigo.

Previsão do preço do trigo

Passando para o gráfico diário, vemos que o preço do trigo formou um padrão de topo duplo em US$ 764,4 em julho e agosto. Na análise técnica, este padrão é um dos sinais mais pessimistas do mercado. Agora, o trigo caiu abaixo do suporte principal de US$ 609,8, o decote do padrão de topo duplo.

O trigo também caiu abaixo do importante suporte de US$ 583,1, o ponto mais baixo em 31 de maio. Mais importante ainda, o trigo caiu abaixo das médias móveis de 50 e 100 dias, enquanto o Índice de Força Relativa (RSI) desceu abaixo do nível de sobrevenda.

Portanto, as perspectivas para o trigo, pelo menos no curto prazo, são relativamente pessimistas, com o próximo nível a observar sendo de US$ 500. Uma quebra abaixo de US$ 500 levará a mais desvantagens, já que os vendedores visam o suporte principal em US$ 450. A longo prazo, os preços do trigo recuperarão à medida que a procura continuar a aumentar e à medida que o impacto das alterações climáticas se intensificar.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.